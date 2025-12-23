Corinthians paga deuda millonaria a Matías Rojas y deja a André Carrillo sin premio de la Copa de Brasil

Con André Carrillo formando parte del plantel y viendo minutos, Corinthians se proclamó campeón de la Copa de Brasil. Le ganó la final de vuelta a Vasco da Gama en el Maracaná y, así, se quedó con el título y un importante premio económico. Aunque, parte de ese dinero pasará a manos de un exjugador del ‘Timao’.

Es que Matías Rojas recibirá gran parte del dinero que ganó Corinthians en la Copa de Brasil. Por haber salido campeón, el monto ganado rondaría los 18 millones de dólares. Sin embargo, el paraguayo se quedó con una cifra importante de esa consagración, dinero fresco que podría haber sido para André Carrillo.

El ‘Timao’ mantiene su deuda con el actual jugador de Portland Timbers, motivo por el que ha elevado sus reclamos ante el órgano correspondiente. Mientras tanto, el club brasileño busca sacarse de encima este punto para evitar que FIFA le cause más problemas.

Matías Rojas, ahora en Portland Timbers de la MLS (Getty Images).

Matías Rojas se queda con gran parte del premio de Copa de Brasil

Durante las últimas horas, el pago para Matías Rojas quedó acordado, según trascendió. A Corinthians le sale caro todos los inconvenientes relacionados con el paraguayo, quien apenas disputó 30 partidos entre 2023 y 2024.

Por lo pronto, el título de la Copa de Brasil ayudó a las arcas del conjunto paulista, sobre todo, para evitar cualquier inconvenientes con la FIFA a futuro. No obstante, el club tomará de los 18 millones de dólares ganados en el trofeo brasileño, un total de 7.5 millones de dólares para saldar cuentas con Rojas.

Según informó el diario Globo, Corinthians busca evitar como sea una nueva sanción de la FIFA, tal como ya le sucedió algunos meses atrás. Además, esto le permitirá no recibir prohibición para lograr fichajes e inscribir nuevos jugadores.

André Carrillo y Corinthians pierden dinero de la Copa de Brasil

A fin de evitar otra prohibición de fichajes de la FIFA, Corinthians debe pagarle una fuerte suma a Matías Rojas. Sin embargo, desde el equipo dirigido por Dorival Júnior, se han quedado sin una parte importante del premio de la Copa de Brasil.

El certamen brasileño otorga un monto millonario y que sólo se suele ver en países de Europa. Sin 7.5 millones de dólares, al ‘Timao’ le quedarán alrededor de 10.5 millones de dólares para seguir disfrutando y para utilizarlos en el próximo mercado.

Por ende, para André Carrillo, el pago de la deuda a Rojas fue una dura noticia, pero que también se entiende tendrá alguna repercusión pronto. Esto es bueno aclararlo, sobre todo teniendo en cuenta que el peruano, seguramente, por contrato, recibirá algún tipo de bonus de parte del club por dicho logro.

Datos claves

André Carrillo y Corinthians ganaron la Copa de Brasil tras vencer a Vasco da Gama.

ganaron la Copa de Brasil tras vencer a Vasco da Gama. 7.5 millones de dólares del premio serán destinados a saldar la deuda con Rojas.

del premio serán destinados a saldar la deuda con Rojas. 18 millones de dólares es el monto total recibido para evitar sanciones de FIFA.

