La victoria de Alianza Lima por 3 sets a 0 frente a Universitario de Deportes en la Liga Peruana de Vóley quedó envuelta en una fuerte polémica. Durante el encuentro, el cuadro ‘íntimo’ tuvo en cancha a cuatro jugadoras extranjeras al mismo tiempo, una situación que generó inmediatas dudas sobre la validez del resultado y abrió la puerta a un posible reclamo formal por parte del elenco ‘crema’.

En un primer momento, se especuló con que las ‘blanquiazules’ podrían perder los puntos en mesa por una presunta infracción al reglamento. Sin embargo, con el pasar de las horas, se conocieron detalles clave que ponen en duda una eventual sanción deportiva.

¿Alianza Lima podría quedarse con los tres puntos?

En medio del debate, fue el periodista Carlos Benavente quien aportó claridad sobre el tema a través de sus redes sociales. En un tweet, explicó que si bien existe la postura de que Alianza Lima debería ser sancionado, las Bases de la Liga Peruana de Vóley no establecen una penalidad específica para este tipo de infracción.

Asimismo, explicó que el reglamento de la FIVB detalla cómo se debió proceder en ese momento y señaló que el procedimiento arbitral no habría sido el adecuado.

“Si bien más de uno sostiene que Alianza debería perder puntos en mesa por infracción cometida, Bases de LPV no contemplan sanción específica para este tipo de falta y reglamento de FIVB indica claramente cómo se debió actuar. Al parecer, procedimiento arbitral no fue el correcto“, escribió el mencionado comunicador.

Universitario presentará reclamo tras la derrota

Más allá de la aclaración reglamentaria, desde Universitario de Deportes confirmaron que presentarán el reclamo formal. El gerente polideportivo del club, Fabrizio Acerbi, se pronunció tras el encuentro y aseguró que la institución ‘merengue’ actuará conforme a lo que indican las normas.

“Son 3 jugadores extranjeras en cancha. Al tener 4 estás en falta y deberías ganar el partido 3-0 con 25-0 según dicen las bases. En este caso nos toca hacer el reclamo correspondiente, porque no es ni siquiera que lo queramos o no hacer, es lo que pasó en la cancha y es lo que corresponde”, expresó.

DATOS CLAVES

Alianza Lima alineó a cuatro jugadoras extranjeras frente a Universitario, excediendo el límite de tres.

Fabrizio Acerbi confirmó que Universitario presentará un reclamo para ganar por 3-0 (25-0).