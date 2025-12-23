El mercado de fichajes de la Liga 1 2026 no deja de dar sorpresas y, cuando parecía que el destino de Hernán Barcos estaba sentenciado, un giro inesperado ha sacudido las redes sociales. A pesar de que el delantero argentino tenía un acuerdo de palabra muy avanzado con el FC Cajamarca, el periodista Marcello Merizalde reveló recientemente que el contrato aún no ha sido firmado. Esta falta de rúbrica ha reabierto una ventana de oportunidad que un club histórico del fútbol peruano no está dispuesto a desaprovechar en este cierre de año.

Hernán Barcos podría ir al Sport Boys

El equipo que ha vuelto a la carga con una insistencia renovada es el Sport Boys del Callao. La administración rosada, que fue la primera en mostrar interés real tras la salida del “Pirata” de Alianza Lima, entiende que esta es la oportunidad de oro para dar el golpe del mercado. Según las últimas informaciones, la directiva chalaca “no se rinde” y está dispuesta a realizar un esfuerzo económico importante para convencer al goleador histórico de que su lugar está en el puerto y no en la altura de Cajamarca.

Hernan Barcos supo jugar en Portugal con el Sporting de Lisboa. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

La situación con el FC Cajamarca se habría enfriado debido a ciertos detalles en las cláusulas del contrato que aún no terminan de convencer al entorno del jugador. Aunque el proyecto del equipo recién ascendido era ambicioso e incluía roles que trascendían lo deportivo, la seguridad contractual es la prioridad para Barcos a sus 41 años. Ante esta incertidumbre, el Sport Boys ha puesto sobre la mesa una propuesta que apela no solo a lo económico, sino también a la comodidad logística de permanecer en la capital.

Sport Boys busca convencer a Hernán Barcos

Para Hernán Barcos, la posibilidad de vestir la camiseta rosada representa un desafío mayúsculo en el tramo final de su carrera. El Sport Boys busca un líder nato que pueda guiar a un plantel joven y que sirva de estandarte de cara a la celebración de su centenario en 2027. Además, la cercanía con su residencia actual en Lima y sus emprendimientos personales juegan un papel fundamental en la toma de decisiones, inclinando la balanza hacia una permanencia en la ciudad que lo acogió desde 2021.

Desde el punto de vista deportivo, la llegada del “Pirata” al Callao sería el refuerzo más mediático de los últimos años para la Misilera. Los hinchas rosados ya han empezado a manifestar su ilusión en plataformas como Twitter (X), donde el nombre de Barcos se ha vuelto tendencia rápidamente. La dirigencia del Boys sabe que el tiempo apremia, por lo que las próximas 48 horas serán cruciales para determinar si logran arrebatarle el fichaje al cuadro cajamarquino antes de que se formalice cualquier vínculo legal.

Hernán Barcos debe decidir su futuro

El futuro de Hernán Barcos sigue en el aire y la expectativa en la Liga 1 es total. Mientras el FC Cajamarca intenta agilizar los trámites para asegurar su firma definitiva, el acecho constante del Sport Boys mantiene en vilo a todo el periodismo deportivo. Lo único cierto es que el veterano delantero aún tiene pólvora en los botines y su decisión final no solo cambiará el destino de un club, sino que reconfigurará las fuerzas de cara al inicio de la temporada 2026.

