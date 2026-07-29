Por qué no juega Maxloren Castro en RB Bragantino vs. Sporting Cristal por la Copa Sudamericana 2026

Maxloren Castro será uno de los grandes ausentes del duelo de hoy entre RB Bragantino vs. Sporting Cristal. Descubre qué pasó dentro de las planificaciones de Roberto Mosquera.

RB Bragantino y Sporting Cristal ultiman detalles minutos antes del pitazo inicial del partido que se disputará en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques de Sao Paulo. Ahora, dentro de las novedades más importantes en la previa encontramos la ausencia de un jugador como Maxloren Castro que durante las últimas jornadas ha sido titular dentro de las planificaciones del comando técnico.

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Bueno, esta noche no será así y Maxloren Castro estará ausente del encuentro. ¿Qué pasó? Resulta que esta situación no se trata de ninguna lesión de por medio ni tampoco existe alguna dolencia física, simplemente se trata de una decisión netamente técnica por parte de Roberto Mosquera junto a su equipo de trabajo. Eso sí, el extremo esperará por una chance en el banco de los suplentes.

Fuente: Sporting Cristal.

Con la posibilidad de darle una variante a la alineación titular de Sporting Cristal para visitar a RB Bragantino por el encuentro de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, la información preliminar indica que los rimenses formarán con un novedoso sistema 5-3-2 en donde los atacantes serán Santiago González y Hernán Barcos, así que en este caso Maxloren Castro no tuvo mayor espacio.

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Alineaciones confirmadas de RB Bragantino vs. Sporting Cristal por la Copa Sudamericana 2026

RB Bragantino | Cleiton; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Alix Vinicius, Juninho Capixaba; Rodriguinho, Matheus Fernandes, Henry Mosquera, Lucas Barbosa, José María Herrera y Eduardo Sasha. DT: Vagner Mancini.

Sporting Cristal | Diego Enríquez; Juan Cruz González, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Ian Wisdom. Martín Távara, Yoshimar Yotún; Santiago González y Hernán Barcos. DT: Roberto Mosquera.

¿A qué hora juegan RB Bragantino vs. Sporting Cristal por la Copa Sudamericana 2026?

17:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

21:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:30 | España (30/07)

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¿Dónde ver RB Bragantino vs. Sporting Cristal por la Copa Sudamericana 2026?

Perú y Sudamérica | DSports y DGO

Brasil | Paramount+

Estados Unidos | Fanatiz, beIN Sports, fuboTV y beIN Sports Connect

DATOS CLAVES