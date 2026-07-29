Cienciano dio vuelta la serie y se metió en octavos de final de la Copa Sudamericana. Conoce los detalles de su próximo rival e instancia.

La serie entre Cienciano y Lanús se definió este miércoles 29 de julio. Luego del 2-0 en el partido de ida, el ‘Papá’ dio vuelta la serie y goleó 4-0 en la vuelta en Cusco. De esta forma, se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Conoce los detalles de su futuro en la competencia continental.

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El primer partido entre ambos equipos había mostrado una clara superioridad de Lanús. En Buenos Aires, el equipo de Mauricio Pellegrino fue más, pero la expulsión de Lucas Besozzi llevó a que no pueda ampliar la ventaja hasta el final. Aún así, el 2-0 parecía que le daba una ventaja tranquilizadora para la vuelta.

Sin embargo, la altura de Cusco pesó para el conjunto argentino. Cienciano jugó un enorme primer tiempo, a puro centro, y con grandes actuaciones de Carlos Garcés, Alejandro Hohberg y Cristian Souza pudo dar vuelta el resultado de la ida. Al final, fue 4-0 en la vuelta y un resultado global de 4-2 para el conjunto peruano.

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¿Contra quién juega Cienciano por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Cienciano se clasificó a los octavos de final donde enfrentará a Botafogo de Brasil. Este equipo terminó en el primer lugar del Grupo E, superando a clubes como Caracas (Venezuela), Racing (Argentina) e Independiente Petrolero (Bolivia).

¿Cuándo juega Cienciano por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Cienciano juega ante Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 dentro de un par de semanas. El partido de ida se jugará entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que la vuelta será entre el 18 y el 20 del mismo mes.

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