Durante las últimas temporadas siempre se supo del interés de Real Madrid por contar con Rodri, quien claramente representa ser una de las grandes figuras de Europa. Ahora siendo campeón del mundo con España y con tan solo una temporada restante de contrato con Manchester City, desde el equipo merengue aprovechan esta oportunidad de oro y ya decidieron cuánto ofrecerán.
Fuente: Getty Images.
Así es. Fiel a su estilo, Florentino Pérez está convencido de ir con todo por los servicios de Rodrigo Hernández, más conocido en el mundo de fútbol como ‘Rodri’, y por ello es que recientemente se supo conocer que como mínimo desembolsará 50 millones de euros para empezar con una negociación que ya se encamina con algunas conversaciones entre las partes implicadas.
“El Real Madrid se ha puesto en contacto con el Manchester City por Rodri por primera vez. Las negociaciones han comenzado con conversaciones verbales entre ambos clubes. Florentino Pérez ha dado su visto bueno al acuerdo tras meses de negociaciones cerradas. El Real Madrid indica que está dispuesto a desembolsar más de 50 millones de euros“; reveló Fabrizio Romano en ‘X’.
🚨⚪️ Real Madrid have approached Manchester City for Rodri for the first time.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026
Negotiations have started with verbal discussions between clubs.
Florentino Pérez has given approval to the deal after doors closed for months.
Real indicate they are ready to spend over €50m. pic.twitter.com/mf8HNldbcZ
Si bien todavía no existe una confirmación de que Manchester City vaya a aceptar las propuestas que pueda presentar Real Madrid para fichar a Rodri, estos primeros contactos serán claves para entablar un entendimiento. Ahora, el volante español termina contrato en Inglaterra en junio del 2027, así que en el caso de no renovar se iría libre el próximo año y sin dejar ningún dinero.
¿Cuál es la actual situación física de Rodri?
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Luego de un intenso Mundial 2026, en donde por cierto logró coronarse con España luego de vencer 1-0 a Argentina en la gran final disputada en el MetLife Stadium de New Jersery, Rodri tuvo que viajar a Madrid para someterse a una cirugía de espalda por unos dolores que venía arrastrando desde hace algún tiempo y por ahora se desconoce el tiempo exacto de recuperación.
“El Manchester City confirma que Rodri ha sido sometido con éxito a una cirugía menor de espalda. El centrocampista llevaba un tiempo sintiendo molestias, pero ya se ha sometido a un procedimiento para solucionar el problema y ahora comenzará un breve período de rehabilitación”; informó Manchester City el pasado 28 de julio y con lo cual queda esperar cuándo volverá a estar disponible al 100% para determinar su futuro cercano.
Manchester City can confirm Rodri has undergone successful minor back surgery.— Manchester City (@ManCity) July 28, 2026
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DATOS CLAVES
- Real Madrid inició negociaciones para fichar a Rodri por más de 50 millones.
- Rodri culminará su contrato con el Manchester City en junio del año 2027.
- Rodri fue operado con éxito de la espalda tras ser campeón mundial con España.