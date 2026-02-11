Luis Advíncula anota su primer gol con Alianza Lima ante 2 de Mayo en Copa Libertadores

Luis Advíncula consiguió anotar su primer gol con la camiseta de Alianza Lima en un estadio de Matute completamente lleno. Cuando más se necesitaba la experiencia de un jugador internacional, el ‘Rayo’ apareció para anotar con un remate de media distancia. Siendo un tremendo golazo en la Copa Libertadores.

El lateral derecho de la Selección Peruana tiene acostumbrados a los hinchas a sus grandes remates de media distancia. En este caso lo hizo sin miedo frente al cuadro de 2 de Mayo, disparando con una gran potencia imposible de detener para el golero Ángel Martínez que tuvo una tremenda actuación, siendo una de las figuras del partido.

Así fue el golazo de Luis Advíncula:

Alianza Lima eliminado de la Copa Libertadores

Pese a que el conjunto ‘Blanquiazul’ armó un cuadro con grandes figuras, esto no bastó para poder superar al cuadro de 2 de Mayo. Primero, terminaron de caer en condición de visitante por 1-0, duro golpe que los ponía contra las cuerdas para el encuentro de vuelta. Pues estaban obligados a hacer 2 o más para poder clasificar a la siguiente etapa de la Copa Libertadores.

Pero en Matute no pudieron hacer el trabajo. Para comenzar, Eryc Castillo terminó fallando un penal que era clave para las aspiraciones de los ‘íntimos’. Algo que les terminó costando caro, pero sobre todo en el segundo tiempo Alejandro Duarte cometió un error vital para que el partido termine mal. Pues se dio un penal bastante inocente que Brahian Ayala convirtió de gran manera con un tremendo remate que definió el partido.

