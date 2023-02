La Liga 1 de este año viene atravesando por unos tremendos líos, situaciones difíciles que han venido apareciendo en estas semanas. Lo primero es el tema que pasa en nuestro país, con las manifestaciones de la gente que está en contra del gobierno actual, y lo otro, es el tema interno que ocurre entre la Federación Peruana de Fútbol y los clubes, que prácticamente se encuentran divididos en dos bandos.

Por ese motivo, algunos equipos no quieren perder el tiempo y vienen programando algunos encuentros amistosos para no perder el ritmo de competencia. Sobre todo Alianza Lima, que no solo tiene el Torneo local, sino también la Copa Libertadores.

Entonces los blanquiazules han planificado algunos compromisos para este fin de semana, entre ellos el más destacado es el partido ante Sporting Cristal este sábado 4 de febrero. Recordemos que el duelo ante los celestes se iba a realizar por la tercera fecha del campeonato peruano.

Además, los victorianos tendrán otro rival, como ADT de Tarma. Según lo informado por el periodista Gerson Cuba.

"Alianza Lima viene planificando sus partidos de prácticas este fin de semana y el viernes enfrentará a ADT y el sábado en Matute ante Sporting Cristal. Lo de Melgar quedó ahí por tiempos del dominó", publicó.

Con esto, los grones se preparan para los torneos que se le avecinan para esta temporada 2023. Además, se encuentran en su mes de aniversario y en donde querrán dar felicidad a todos sus hinchas.