Alianza Lima separó a Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco por reciente denuncia sexual

El club Alianza Lima atraviesa una de sus crisis institucionales más graves tras confirmarse la separación indefinida de tres de sus principales figuras. Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco han sido apartados del plantel principal tras hacerse pública una grave denuncia por presunta agresión sexual.

Alianza Lima separa a los futbolistas implicados

La noticia fue adelantada por el periodista Gabriel Pacheco de De Enganche, quien informó que el entrenamiento de este jueves fue inicialmente cancelado. La magnitud de las acusaciones obligó a la directiva blanquiazul a tomar medidas correctivas inmediatas para proteger la imagen de la institución victoriana.

Minutos después de la incertidumbre inicial, los trabajos en el complejo deportivo se reanudaron bajo un ambiente de tensión evidente. Sin embargo, el resto de la plantilla entrenó sin la presencia de los tres futbolistas implicados, quienes permanecen bajo la supervisión de los profesionales legales del club.

La directiva íntima ha sido enfática en su postura de tolerancia cero frente a actos que vulneren los valores del equipo y la integridad de terceros. Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial detallando la situación contractual de los jugadores y los pasos legales a seguir.

Este escándalo estalla en un momento crítico de la temporada, afectando directamente la planificación deportiva del cuerpo técnico. Los tres futbolistas, con amplio recorrido en la Selección Peruana, pierden así su lugar en el esquema titular de cara a los próximos compromisos del torneo local.

La hinchada aliancista ha reaccionado con indignación en redes sociales, exigiendo una investigación profunda y transparente sobre el caso. Por ahora, el club se mantiene en sesión permanente para determinar si la separación indefinida se convertirá en una desvinculación definitiva de los deportistas.

¿Qué pasará con los jugadores de Alianza Lima?

Este incidente, que involucra a tres jugadores frecuentemente convocados, podría resultar en su exclusión definitiva de la Selección Peruana. Ante esta situación, Alianza Lima ha implementado inmediatamente su protocolo interno de integridad, el cual prevé la aplicación de sanciones severas ante denuncias penales de esta índole.

¿Hay antecedentes parecidos con estos jugadores?

Carlos Zambrano se ha visto envuelto en polémicas extradeportivas en el pasado, pero esta es la más grave desde que está en el equipo ‘íntimo’. Además, la posible salida de Sergio Peña y Miguel Trauco, considerados refuerzos de jerarquía para esta campaña, generaría un gran problema, dejando un vacío difícil de cubrir en el mediocampo y en la banda izquierda, respectivamente.

DATOS CLAVES

Carlos Zambrano, Peña y Trauco fueron separados indefinidamente del plantel tras la grave denuncia.

Gabriel Pacheco informó que el entrenamiento del jueves se reanudó sin los futbolistas implicados.

El club activó su protocolo interno de integridad para aplicar sanciones ante denuncias penales.

