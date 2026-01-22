Hinchas de Alianza Lima responden a la denuncia sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

La interna de Alianza Lima atraviesa momentos de alta tensión tras la grave denuncia de violencia sexual que involucra a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. La reacción de la hinchada blanquiazul ha sido inmediata y fulminante, exigiendo que el club actúe con mano dura frente a estos señalamientos legales.

Publicidad

Publicidad

Hinchas de Alianza Lima contra jugadores

En las redes sociales, los seguidores íntimos no han ocultado su malestar ante el comportamiento de los jugadores fuera de las canchas. “Estos jugadores en sus tiempos libres la pasan con sus hijos y familias; esas 3 lacras de Peña, Zambrano y Trauco prefieren tragos, alcohol y amanecidas”, comentaron usuarios indignados en plataformas digitales.

El pedido de los socios y barristas apunta directamente a la toma de decisiones radicales por parte de la gerencia deportiva liderada por Franco Navarro. Muchos consideran que la permanencia de los futbolistas es insostenible: “Debería actuar en consecuencia y separar a los 3 jugadores del plantel y que se vayan a Argentina a responder ante la justicia”.

Publicidad

Publicidad

A pesar del peso futbolístico de los implicados, el hincha prioriza la moralidad sobre los resultados en el campo de juego. “Peña no es indispensable, Trauco y Zambrano van a dejar un hueco, pero se tiene que dar un mensaje extremadamente claro”, señalan los aficionados, subrayando que la separación debe durar hasta que se clarifiquen los hechos.

Alianza Lima en problemas por sus jugadores. (Foto: X).

La gravedad del asunto, que incluye reportes sobre el ingreso de mujeres a las concentraciones, ha colmado la paciencia del entorno victoriano. Los comentarios en redes son tajantes al respecto: “Incluso invitar chicas a los cuartos es un mal comienzo”, advierten quienes exigen una reestructuración ética en el equipo.

Publicidad

Publicidad

El cierre termina siendo importante, la presión social sobre el club sigue en aumento a la espera de un pronunciamiento oficial que esté a la altura de la historia de la institución. “Lancen comunicado anunciando la separación de Zambrano, Peña y Trauco, tengan un poco de ética”, es el clamor de una hinchada que no aceptará menos que justicia.

ver también Denuncian por violencia sexual a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña en Uruguay

¿Cómo cambió Alianza Lima su disciplina para este año?

La directiva de Alianza Lima enfrenta un dilema deportivo de cara a la temporada 2026. A pesar de haber reforzado sus códigos de conducta interna —que ahora exigen una actuación de oficio ante cualquier denuncia penal—, el club considera fundamentales a Carlos Zambrano y Miguel Trauco dentro de su estructura defensiva clave.

¿Qué hará Alianza Lima con esta denuncia?

La denuncia reviste una sensibilidad particular para los patrocinadores de Alianza Lima, dado el historial del club promoviendo activamente campañas contra la violencia de género. Este incidente representa el primer desafío disciplinario significativo para Franco Navarro como director deportivo en la presente temporada, poniendo su gestión bajo la estricta supervisión del Fondo Blanquiazul, que prioriza tanto el orden institucional como la consecución de resultados deportivos.

Publicidad

Publicidad

Miguel Trauco, Sergio Peña, y Carlos Zambrano de Alianza Lima en problemas. (Foto: X).

DATOS CLAVES