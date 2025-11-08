El presente de Carlos Zambrano en Alianza Lima sigue dando que hablar. Más allá de su jerarquía y experiencia internacional, las constantes expulsiones afectaron su rendimiento y también su cotización.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo con los datos actualizados de Transfermarkt, el “Kaiser” ahora tiene un valor de mercado de apenas 200 mil euros, una cifra que representa una fuerte caída en comparación con temporadas anteriores, cuando incluso llegó a valer 8 millones de euros.

Si bien la edad de Carlos Zambrano es un punto a considerar, también hay que mencionar que sus seis rojas directas en la temporada 2025 afectaron su cotización. Sin embargo, en Alianza Lima aún hay confianza en que el defensor pueda recuperar su nivel y revalorizarse si logra continuidad y estabilidad en lo futbolístico.

Pese a la polémica, Zambrano sigue siendo uno de los líderes más experimentados del plantel de Alianza Lima y su futuro en el club es fijo hasta diciembre del 2026, a menos que no quieran contar más con él.

Publicidad

Publicidad

Carlos Zambrano tras ser expulsado en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿Cuál es el nuevo valor de Carlos Zambrano?

El defensor Carlos Zambrano vive un momento complicado. Tras seis rojas directas en la temporada 2025 con Alianza Lima, su valor de mercado sufrió una dura caída según el portal especializado Transfermarkt y ahora es de 200 mil euros.

ver también Inesperado giro en Alianza Lima: Pese a la renovación de Gorosito, un hecho podría romper su contrato

Carlos Zambrano tiene 36 años y si bien su continuidad en Alianza Lima está fija pues tiene contrato, no debería sorprender que el cuadro de La Victoria tome una decisión puesto que son muchas rojas directas las que ha recibido en la temporada 2025.

Publicidad

Publicidad

El nuevo valor de Carlos Zambrano. (Foto: Transfermarkt)

¿Cuánto dinero gana Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano gana 80 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 960 mil dólares.

¿Hasta cuándo Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima?

Carlos Zambrano tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2026. Llegando a tienda íntima en enero del 2023, el defensor medita retirarse tras acabar su vínculo con el equipo de La Victoria.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

El valor de mercado actual de Carlos Zambrano es de solo 200 mil euros, según datos de Transfermarkt.

La cotización de Zambrano ha caído fuertemente desde su máximo histórico, cuando llegó a valer 8 millones de euros.

Seis rojas directas en la temporada 2025 afectaron la cotización de Carlos Zambrano en el mercado.

Publicidad