El anuncio de la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima creó un gran ruido mediático. Conociéndose que tanto el ‘Pirata’ como la directiva tuvieron una reunión, y en ella le informaron que no seguiría, el periodista Kevin Pacheco brindó la primicia y las reacciones de los fanáticos íntimos no tardaron en llegar.

Así pues, como respuesta al anuncio que brindó el periodista Kevin Pacheco sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima, los fanáticos culparon a Carlos Zambrano por el desenlace. Y, en algunos casos, mencionaron que preocupa que la directiva prefiera quedarse con el ‘Kaiser’ y no con el ‘Pirata’.

El hincha de Alianza Lima, Luis Padilla, comentó en X: “Qué mal. Pésimo lo de la directiva. Pero ahí lo tienen a Zambrano con vaso en mano y siendo el más expulsado del año. Ahí lo tienen a los “referentes” respaldando el trago. Pésimo como se lo ha tratado. Pésimo los Navarro”.

“Tantos borrachos e indisciplinados en Alianza, y deciden sacar al no es borracho ni indisciplinado. Todo de cabeza”, comentó el usuario Jonathan en la red social X.

La discusión que Carlos Zambrano tuvo con Hernán Barcos

Todavía está en la mente del hincha de Alianza Lima la escena que dejaron Hernán Barcos y Carlos Zambrano. El ‘Pirata’ ingresó al campo, le pidió “de mala manera” la cinta de capitán al ‘Kaiser’ y luego el clima se sintió tenso.

Incluso Hernán Barcos salió días después a contar que habló con Carlos Zambrano sobre lo que pasó, se disculpó con el ‘Kaiser’ ante cámaras y reconoció que se equivocó, que no era la imagen que quería dar ni fue la forma de pedirlo.

¿Cuánto dinero gana Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano gana 80 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 960 mil dólares.

¿Cuánto vale Hernán Barcos actualmente?

Hernán Barcos vale actualmente 50 mil euros, según el último reporte oficial de Transfermarkt. Con 41 años, es la cotización más baja del ‘Pirata’.

