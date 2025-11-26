Es tendencia:
Incendio en Alianza Lima: Hinchas culpan a Carlos Zambrano por la salida de Hernán Barcos: “Ahí lo tienen con vaso en mano”

Hernán Barcos dejará Alianza Lima al término del año y los hinchas señalan a Carlos Zambrano como el culpable.

Por Aldo Cadillo

Carlos Zambrano y Hernán Barcos en Alianza Lima.
Carlos Zambrano y Hernán Barcos en Alianza Lima.

El anuncio de la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima creó un gran ruido mediático. Conociéndose que tanto el ‘Pirata’ como la directiva tuvieron una reunión, y en ella le informaron que no seguiría, el periodista Kevin Pacheco brindó la primicia y las reacciones de los fanáticos íntimos no tardaron en llegar.

Así pues, como respuesta al anuncio que brindó el periodista Kevin Pacheco sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima, los fanáticos culparon a Carlos Zambrano por el desenlace. Y, en algunos casos, mencionaron que preocupa que la directiva prefiera quedarse con el ‘Kaiser’ y no con el ‘Pirata’.

El hincha de Alianza Lima, Luis Padilla, comentó en X: “Qué mal. Pésimo lo de la directiva. Pero ahí lo tienen a Zambrano con vaso en mano y siendo el más expulsado del año. Ahí lo tienen a los “referentes” respaldando el trago. Pésimo como se lo ha tratado. Pésimo los Navarro”.

“Tantos borrachos e indisciplinados en Alianza, y deciden sacar al no es borracho ni indisciplinado. Todo de cabeza”, comentó el usuario Jonathan en la red social X.

Hernán Barcos jugando en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

La discusión que Carlos Zambrano tuvo con Hernán Barcos

Todavía está en la mente del hincha de Alianza Lima la escena que dejaron Hernán Barcos y Carlos Zambrano. El ‘Pirata’ ingresó al campo, le pidió “de mala manera” la cinta de capitán al ‘Kaiser’ y luego el clima se sintió tenso.

Alianza Lima tomó potente decisión de último minuto con Hernán Barcos

Alianza Lima tomó potente decisión de último minuto con Hernán Barcos

Incluso Hernán Barcos salió días después a contar que habló con Carlos Zambrano sobre lo que pasó, se disculpó con el ‘Kaiser’ ante cámaras y reconoció que se equivocó, que no era la imagen que quería dar ni fue la forma de pedirlo.

Carlos Zambrano con Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿Cuánto dinero gana Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano gana 80 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 960 mil dólares.

¿Cuánto vale Hernán Barcos actualmente?

Hernán Barcos vale actualmente 50 mil euros, según el último reporte oficial de Transfermarkt. Con 41 años, es la cotización más baja del ‘Pirata’.

Datos claves

  • El periodista Kevin Pacheco anunció la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima tras una reunión con la directiva.
  • Fanáticos de Alianza Lima culparon a Carlos Zambrano en redes sociales por la salida del ‘Pirata’.
  • El club tomó la decisión pese a que Barcos se disculpó públicamente con Zambrano por un incidente.
aldo cadillo
Aldo Cadillo
El mensaje de Carlos Zambrano tras su expulsión frente a UTC: “No tiene sustento”
Liga 1

El mensaje de Carlos Zambrano tras su expulsión frente a UTC: “No tiene sustento”

¿Vestuario dividido? Así demuestra Alianza Lima que están más unidos que nunca
Alianza Lima

¿Vestuario dividido? Así demuestra Alianza Lima que están más unidos que nunca

¿Hernán Barcos y Carlos Zambrano se pelearon en Alianza Lima?: "Fue un error mío"
Alianza Lima

¿Hernán Barcos y Carlos Zambrano se pelearon en Alianza Lima?: "Fue un error mío"

La drástica respuesta de Callejo al enterarse que Cristal lo quiere fichar: “Me motiva..."
Liga 1

La drástica respuesta de Callejo al enterarse que Cristal lo quiere fichar: “Me motiva..."

