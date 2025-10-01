Carlos Zambrano arremete con una declaración explosiva tras quedar fuera de la Selección Peruana: “Es hora de…”

Carlos Zambrano cumplió su tiempo en la Selección Peruana y no será considerado por el técnico interino Manuel Barreto para los partidos amistosos que restan del 2025. A partir de ello se entiende que tampoco será llamado nunca más, entonces se puede decir que ha sido borrado.

A partir de esa situación se generó una noticia y es que Carlos Zambrano no tardó en salir a hablar. Reconociendo que deben llamar a jóvenes para que sean parte del recambio generacional, el zaguero reveló lo que viene para Perú.

“La designación de Manuel Barreto no está nada mal. Se vienen tres amistosos este año y creo que es hora de probar todo lo que se pueda. Dar oportunidad a los jóvenes. El recambio ya tiene que quedarse sí o sí”, comentó Carlos Zambrano a RPP Deportes.

Luego, tocando una fibra sensible como la eliminación de Perú del Mundial, Carlos Zambrano fue sincero: “La eliminación era una muerte anunciada. Nos ilusionamos mucho, pero la selección está prácticamente de capa caída. Es la realidad del fútbol peruano”, argumentó con una voz que no daba espacio a la duda.

Carlos Zambrano jugando con Perú. (Foto: Selección Peruana)

Carlos Zambrano quedó fuera de la Selección Peruana

Carlos Zambrano es uno de los jugadores que han sido borrados por el técnico Manuel Barreto. Sabiendo que quizá nunca más integre otra vez la Selección Peruana, el ‘Kaiser’ mandó un mensaje sobre cómo se vive en la interna de la ‘Bicolor’.

“No todos van a estar contentos con el cuerpo técnico o con la dirigencia. Hay algunos que están felices, otros no. Uno tiene que asumir simplemente lo que hace en el campo y nada más. Esté quien esté en la dirigencia, uno tiene que matar por su selección y la camiseta”, cerró Carlos Zambrano sobre los nuevos rostros que están en VIDENA.

¿Cuántos partidos jugó Carlos Zambrano en la Selección Peruana?

Carlos Zambrano jugó 74 partidos con la Selección Peruana. Producto de ello marcó 4 goles desde su debut allá por el 26 de marzo del 2008.

¿Carlos Zambrano fue al Mundial con Perú?

Carlos Zambrano no fue al Mundial con Perú pues fue borrado por Ricardo Gareca. Si bien se esperaba su inclusión sobre el último minuto, al final quedó relegado de la lista oficial.