“Yo con el ‘viejo’ nunca tuve un problema, hemos hablado muchas veces cara a cara, pero no todos podemos ser amigos”

Recientemente, Carlos Zambrano se vio envuelto en una polémica tras supuestamente burlarse de Hernán Barcos al responder una pregunta sobre el delantero argentino.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, todo resultó ser un malentendido, y para evitar futuros inconvenientes, el propio futbolista aclaró cómo es su relación con el ‘Pirata’.

“Yo con el ‘viejo’ nunca tuve ningún problema. Siempre le decimos así. Hemos hablado muchas veces cara a cara y nos hemos dicho las cosas que pensamos y después en el club vamos a ser compañeros siempre”, reveló durante una entrevista con el programa de YouTube ‘Al Volante’.

Carlos Zambrano hizo inesperada confesión

Por otro lado, confesó que, si fuera necesario luchar o enfrentarse por él dentro del campo de juego, no lo pensaría dos veces y estaría dispuesto a hacerlo.

Publicidad

Publicidad

“En el campo si tengo que pelearme por él, me voy a pelear. Nadie lo puede tocar, pero fuera en la calle cada uno tiene sus vidas y en el fútbol no todos pueden ser amigos. Creo que el respeto ante todo siempre ha estado”, finalizó.

ver también Eddie Fleischman exigió la salida de Carlos Zambrano tras polémicas declaraciones sobre indisciplinas

¿Qué se sabe sobre el futuro de Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano continuará en Alianza Lima, ya que su contrato se extiende hasta finales de 2026 y cuenta con la confianza de Pablo Guede para conformar el equipo el próximo año.

Publicidad

Publicidad

A pesar de las críticas y las acusaciones de indisciplina en su contra, el defensor nacional hace caso omiso y se prepara para buscar su revancha en la siguiente temporada.

Recordemos que, el zaguero disputó un total de 35 partidos oficiales en la temporada 2025. Registró 18 tarjetas amarillas y 7 rojas entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

DATOS CLAVES

Carlos Zambrano desmintió una mala relación con Hernán Barcos y afirmó que siempre mantienen el respeto.

Publicidad

Publicidad

El defensor tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta finales de la temporada 2026.