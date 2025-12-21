Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

“Yo con el ‘viejo’ nunca tuve un problema, hemos hablado muchas veces cara a cara, pero no todos podemos ser amigos”

El defensor nacional dio a conocer detalles inéditos sobre cómo era el día a día con el 'Pirata'. Conoce todo lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Carlos Zambrano reveló detalles sobre su relación con Hernán Barcos.
© Composición Bolavip PerúCarlos Zambrano reveló detalles sobre su relación con Hernán Barcos.

Recientemente, Carlos Zambrano se vio envuelto en una polémica tras supuestamente burlarse de Hernán Barcos al responder una pregunta sobre el delantero argentino.

Publicidad

Sin embargo, todo resultó ser un malentendido, y para evitar futuros inconvenientes, el propio futbolista aclaró cómo es su relación con el ‘Pirata’.

“Yo con el ‘viejo’ nunca tuve ningún problema. Siempre le decimos así. Hemos hablado muchas veces cara a cara y nos hemos dicho las cosas que pensamos y después en el club vamos a ser compañeros siempre”, reveló durante una entrevista con el programa de YouTube ‘Al Volante’.

Carlos Zambrano hizo inesperada confesión

Por otro lado, confesó que, si fuera necesario luchar o enfrentarse por él dentro del campo de juego, no lo pensaría dos veces y estaría dispuesto a hacerlo.

Publicidad

En el campo si tengo que pelearme por él, me voy a pelear. Nadie lo puede tocar, pero fuera en la calle cada uno tiene sus vidas y en el fútbol no todos pueden ser amigos. Creo que el respeto ante todo siempre ha estado”, finalizó.

Eddie Fleischman exigió la salida de Carlos Zambrano tras polémicas declaraciones sobre indisciplinas

ver también

Eddie Fleischman exigió la salida de Carlos Zambrano tras polémicas declaraciones sobre indisciplinas

¿Qué se sabe sobre el futuro de Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano continuará en Alianza Lima, ya que su contrato se extiende hasta finales de 2026 y cuenta con la confianza de Pablo Guede para conformar el equipo el próximo año.

Publicidad

A pesar de las críticas y las acusaciones de indisciplina en su contra, el defensor nacional hace caso omiso y se prepara para buscar su revancha en la siguiente temporada.

Recordemos que, el zaguero disputó un total de 35 partidos oficiales en la temporada 2025. Registró 18 tarjetas amarillas y 7 rojas entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

DATOS CLAVES

  • Carlos Zambrano desmintió una mala relación con Hernán Barcos y afirmó que siempre mantienen el respeto.
Publicidad
  • El defensor tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta finales de la temporada 2026.
  • Durante el 2025, el zaguero registró 18 tarjetas amarillas y 7 rojas en 35 partidos oficiales.
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Paolo Guerrero se sinceró y diferencia a Luis Ramos de Hernán Barcos en Alianza Lima
Alianza Lima

Paolo Guerrero se sinceró y diferencia a Luis Ramos de Hernán Barcos en Alianza Lima

La inesperada reacción de los hinchas de Alianza tras la presentación de Luis Ramos
Alianza Lima

La inesperada reacción de los hinchas de Alianza tras la presentación de Luis Ramos

Hernán Barcos rompió su silencio y dejó contundente mensaje sobre su salida de Alianza Lima
Alianza Lima

Hernán Barcos rompió su silencio y dejó contundente mensaje sobre su salida de Alianza Lima

Por el amistoso Perú vs. Bolivia en Chincha, destrozaron a Agustín Lozano: “Terminó por ahuyentar a la gente”
Selección Peruana

Por el amistoso Perú vs. Bolivia en Chincha, destrozaron a Agustín Lozano: “Terminó por ahuyentar a la gente”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo