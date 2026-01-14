El consejo más inesperado a Pablo Guede sobre la posición de Federico Girotti en Alianza Lima

El inicio de la pretemporada 2026 en Alianza Lima, bajo la dirección de Pablo Guede, ha desatado una intensa polémica táctica. La decisión de utilizar a Federico Girotti, el fichaje más costoso en la historia del club, como extremo por derecha en el amistoso contra Independiente encendió las alarmas en el entorno blanquiazul. La incomodidad del delantero argentino en esa posición, alejado de su rol natural de centrodelantero, fue evidente.

Publicidad

Publicidad

Consejo especial para Pablo Guede en Alianza Lima

Ante el experimento táctico, las críticas no se hicieron esperar. Pablo Guiñazú, exentrenador de Girotti, fue claro en el programa PBO Campeonísimo al señalar que el óptimo rendimiento del “Toro” se logra jugando como “número nueve”, dentro del área rival.

Tweet placeholder

El debate escaló a las redes sociales, donde Carlos Alberto Navarro, director de PBO Campeonísimo, lanzó un contundente mensaje a Guede a través de Twitter: “Girotti es ‘centro atacante’, escucha Pablo Guede”. Esta declaración es vista como una recomendación directa al estratega para que evite “inventar” funciones a un jugador de la jerarquía de Girotti.

Publicidad

Publicidad

La ubicación de Girotti por la banda resultó perjudicial: perdió su capacidad de remate y se desgastó en labores defensivas, mermando su frescura frente al arco. Para un delantero traído para ser el nuevo goleador en reemplazo de figuras como Hernán Barcos, alejarlo del área de definición anula su principal talento: el juego aéreo y la definición.

Federico Girotti trascendió en Talleres como delantero centro. (Foto: X).

La presión sobre Guede se intensifica por la millonaria inversión de 1.6 millones de dólares. La hinchada exige un equipo ofensivo y efectivo, lo que requiere que su referente de área esté en la zona donde es más letal. La flexibilidad táctica es valorada, pero no si implica desaprovechar el potencial del fichaje estrella.

Publicidad

Publicidad

El veredicto entre especialistas y exfutbolistas es unánime: el éxito de Alianza Lima en 2026 depende de una correcta ubicación de sus jugadores clave. Si Guede atiende las recomendaciones de voces autorizadas como Guiñazú y las críticas de la prensa especializada, Girotti podría convertirse en el artillero que Matute necesita para aspirar al título nacional.

ver también Las claves para que Federico Girotti triunfe en Alianza Lima: desde Talleres contaron sus secretos

¿Cuánto le costó Federico Girotti a Alianza Lima?

Alianza Lima ha realizado la inversión más alta en la historia del fútbol peruano al pagar cerca de 1.6 millones de dólares por el 50% del pase de Federico Girotti. Este desembolso subraya el perfil de Girotti como un delantero centro neto (“9” puro), un hecho respaldado por sus estadísticas en su club anterior, donde más del 85% de sus anotaciones provinieron de penales o fueron marcadas dentro del área chica.

¿Quién es la competencia de Federico Girotti?

La presencia de Paolo Guerrero y Luis Ramos como opciones en la delantera central del equipo habría llevado a Pablo Guede a experimentar con Federico Girotti en la banda, buscando así mantener en el campo a otras figuras del plantel. Dejando pasar sus características como atacante puro a las espaldas de los rivales de turno.

Publicidad

Publicidad

Las últimas declaraciones de Federico Girotti. (Foto: X).

DATOS CLAVES