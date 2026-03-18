La dura sanción que podría recibir Universitario para el clásico contra Alianza Lima por insulto racista

El panorama para Universitario de Deportes se ha tornado sombrío tras el reciente duelo contra UTC de Cajamarca en el Estadio Monumental. Un presunto acto de racismo denunciado por el guardameta Ángelo Campos ha puesto al club crema bajo la lupa de la Comisión Disciplinaria.

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Posible sanciones para Universitario

El abogado especialista en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, advirtió que el informe arbitral será determinante para definir el castigo. Según el experto, el escenario más probable incluye desde fuertes multas económicas hasta el cierre parcial de las tribunas del coloso de Ate.

Esta situación genera una enorme incertidumbre de cara al clásico del fútbol peruano frente a Alianza Lima, programado para la fecha 9. Una restricción de aforo en el Monumental afectaría no solo el aliento de la hinchada, sino también la millonaria recaudación que el club proyecta.

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Bee Sellares detalló que la sanción base suele ser una multa económica graduada según la gravedad y la conducta previa de la institución. No obstante, la medida más habitual en casos con prueba directa es el cierre del sector específico de la tribuna donde ocurrió el incidente.

El nuevo reglamento de la FPF firmado hace poco. (Foto: X).

Futuro complicado en Universitario

Además del castigo inmediato, la “U” quedaría bajo un apercibimiento formal, lo que significa que cualquier reincidencia derivaría en sanciones mucho más severas. El reglamento de la Liga 1 2026 busca erradicar estas conductas con una política de tolerancia cero ante la discriminación.

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El club merengue ya ha emitido un comunicado oficial condenando cualquier acto de racismo y asegurando que brindará todas las facilidades para la investigación. La administración busca evitar a toda costa que el castigo escale a un cierre total del estadio para el partido más importante del año.

ver también Universitario se defiende para que no castiguen el Estadio Monumental previo al clásico con Alianza Lima

Liga 1 pronto tomará una decisión

Por su parte, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) evalúa los videos y testimonios recogidos durante el encuentro para emitir un fallo en los próximos días. La rapidez del proceso es clave, ya que la venta de entradas para el clásico contra los íntimos ya se encuentra en marcha.

Los hinchas cremas permanecen a la espera de una resolución que podría cambiar drásticamente la logística del esperado enfrentamiento en Ate. De confirmarse la restricción, Universitario tendría que reubicar a miles de espectadores o disputar el clásico con zonas vacías por orden disciplinaria.

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Parte del expedito del árbitro sobre el acto racista. (Foto: X).

DATOS CLAVES