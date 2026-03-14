“Lo de hoy fue paupérrimo”: así destruyen a Pablo Guede luego de empatar 1-1 ante Deportivo Garcilaso en Cusco

Alianza Lima mantuvo el invicto en el Torneo Apertura 2026, pero no pudo hacerlo mediante una victoria esta noche en la ciudad del Cusco cuando igualaron 1-1 ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Si bien en cualquier otro momento sería un resultado para destacar, el hecho de jugar con un hombre más desde el primer tiempo genera ciertas incertidumbres.

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Así lo entienden los hinchas de Alianza Lima y apuntan hacia el nombre de un Pablo Guede que al parecer sigue sin convencer del todo al exigente pueblo blanquiazul. Recordando que Erick Canales, lateral derecho de Deportivo Garcilaso, fue expulsado a los 30′, los íntimos no pudieron aprovechar dicha superioridad e incluso el gol del empate se dio por un error grosero del rival.

A raíz de dicha situación es que el pueblo de Alianza Lima se pronunció a través de las redes sociales y, si bien en el pasado reciente reconocieron los buenos resultados conseguidos que los pusieron en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026, lo concreto es que ahora los cuestionamientos van directamente hacia Pablo Guede por la forma en que planteó el partido.

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Fuente: A Presión.

“Así como se le elogió a Guede ante Melgar, lo de hoy fue paupérrimo. Nuestro empate llegó de un autogol y parecía que estaban conformes con el 1 a 1″, “Si Alianza quiere campeonar este Apertura, deben sacar hoy mismo a Guede” y “Guede no sabe jugar en altura, el mismo problema que tuvimos con Gorosito. Se perdieron dos puntos”; fueron algunos de los comentarios más resonantes de los aficionados de Alianza Lima sobre el accionar del DT argentino en el Cusco.

Fuente: ‘X’.

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ver también Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el Garcilaso 1-1 Alianza Lima

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

La acción que pudo haber cambiado la historia para Alianza Lima en el Cusco

Si bien Alianza Lima no supo aprovechar la ventaja que tuvo en el campo de juego del Estadio Inca Garcilaso de la Vega luego de la expulsión que sufrió Deportivo Garcilaso, hubo una acción en especial que pudo haber cambiado la historia a favor de los blanquiazules. Cuando corrían los 15′, Paolo Guerrero anotó un verdadero golazo tras un remate desde larga distancia.

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Fue el 0-1 del encuentro y dicho tanto pudo haber acomodado mejor a Alianza Lima. La jugada quedó anulada por una falta previa del ‘9’ en contra de Orlando Núñez y luego no tuvieron mayores llegadas con peligro sobre el arco defendido por Patrick Zubczuk. Quizá dicha situación hubiese significado un cambio en el marcador si se convalidaba y el nombre de Pablo Guede no sería tan criticado.

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DATOS CLAVES

Alianza Lima igualó 1-1 ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega .

igualó 1-1 ante en el . El entrenador Pablo Guede recibió críticas tras no ganar pese a jugar con superioridad numérica.

recibió críticas tras no ganar pese a jugar con superioridad numérica. Erick Canales fue expulsado a los 30′, dejando al equipo local con diez hombres.

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