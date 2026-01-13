Las claves para que Federico Girotti triunfe en Alianza Lima: desde Talleres contaron sus secretos

El mercado de pases de La Victoria se revoluciona: Federico Girotti se perfila como el fichaje estelar de Alianza Lima para la temporada 2026. El delantero argentino, con un notable pasado goleador, llega avalado por sus formadores, quienes destacan su potencial para marcar la diferencia.

Las características de Federico Girotti

Pablo Guiñazú, su exentrenador en Talleres de Córdoba, se refirió al atacante en PBO Campeonísimo con grandes elogios. El “Cholo” aseguró que Girotti será un auténtico “dolor de cabeza” para las defensas rivales, gracias a su imponente físico y su dominio en el área.

Federico Girotti entrenando en Uruguay. (Foto: X).

Entre las principales virtudes del nuevo refuerzo blanquiazul, Guiñazú resaltó su superioridad en el juego aéreo. El cabezazo de Girotti garantiza una clara opción de gol, tanto en centros laterales como en jugadas de pelota detenida.

Sin embargo, el delantero no es solo un rematador estático. El técnico argentino enfatizó su capacidad de sacrificio y habilidad para pivotear, lo que lo convierte en un socio ideal para los volantes y extremos, facilitando la creación de juego ofensivo y asociaciones rápidas.

La llegada de Girotti también se sustenta en su madurez y profesionalismo. Según Guiñazú, el jugador está en plena forma física y mental para manejar la presión de un club grande, calificando su compromiso con una “nota mil”.

Finalmente, el deseo de hacer historia es el motor del atacante en Matute. Con una preparación de élite y un biotipo envidiable, Federico Girotti no solo llega a sumar minutos, sino con la clara meta de convertirse en el nuevo referente goleador del fútbol peruano.

Federico Girotti es refuerzo de Alianza Lima. (Foto: X).

¿Cuál es la historia de Federico Girotti?

Formado en las categorías inferiores de River Plate, su debut se produjo bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo. En Talleres (“la T”), se consolidó como un jugador fundamental, destacando en competencias de alto nivel como la Copa Libertadores y demostrando su calidad en las campañas internacionales del equipo.

¿Cómo es el juego de Federico Girotti?

Con una estatura cercana a los 1.89 metros, se posiciona como uno de los atacantes más altos de la liga. Su efectividad goleadora es notable, destacando su sentido de la ubicación y oportunismo, reflejado en la gran cantidad de goles anotados mediante un solo toque.

