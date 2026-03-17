Alianza Lima tomó una decisión inesperada después de saber que Pablo Guede suena en San Lorenzo

El ambiente en Matute se vio sacudido en las últimas horas tras los fuertes rumores que vinculan a Pablo Guede con San Lorenzo. La prensa argentina colocó al actual técnico blanquiazul como el principal candidato para suceder a Damián Ayude en el “Ciclón”.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima tomó una decisión

Ante esta incertidumbre, la directiva de Alianza Lima mantuvo la calma y decidió no realizar movimientos desesperados ni buscar sustitutos de emergencia. La postura institucional es de absoluta confianza hacia el proceso que lidera el estratega argentino en el Torneo Apertura 2026.

Carlos Benavente, director de Ovación Web, aclaró que hasta el momento no existe ninguna oferta formal ni contacto desde Boedo. Ni el club íntimo ni el entorno de Guede han recibido llamadas, lo que desmiente las especulaciones que daban por hecha su salida.

Publicidad

Publicidad

La decisión inesperada del club ha sido blindar el trabajo diario y enfocarse exclusivamente en el aspecto deportivo para evitar distracciones externas. El plantel continúa trabajando a doble turno en las instalaciones de La Victoria bajo las órdenes directas de Guede y su cuerpo técnico.

Pablo Guede se mantiene en Alianza Lima. (Foto: Linkeados).

Pablo Guede se queda en Alianza Lima

Esta estabilidad es clave para el equipo, que marcha como líder absoluto del campeonato local con 17 unidades tras siete jornadas disputadas. La dirigencia considera que romper el proceso en este punto sería un error estratégico grave de cara al título nacional.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, el técnico argentino ha manifestado en los entrenamientos su compromiso total con el proyecto que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026. Su prioridad inmediata es el armado del once que saltará a la cancha este sábado en el Estadio de Matute.

ver también En Argentina ponen a Pablo Guede como candidato a dirigir a San Lorenzo

Alianza Lima piensa en la Liga 1

El próximo reto de Alianza Lima será enfrentar a Juan Pablo II, un duelo que asoma como fundamental para consolidar su ventaja en la tabla. Una victoria en casa permitiría al equipo llegar con el ánimo al tope antes del esperado clásico frente a Universitario.

La consigna en el club es cerrar filas y demostrar que el proyecto de Pablo Guede es sólido y no depende de rumores del mercado extranjero. La hinchada blanquiazul espera que esta tranquilidad institucional se traduzca en tres puntos vitales este fin de semana.

Publicidad

Publicidad

Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima por todo el 2026. (Foto: X).

DATOS CLAVES