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Alianza Lima tomó una decisión inesperada después de saber que Pablo Guede suena en San Lorenzo

Alianza Lima tomó posición sobre el supuesto acercamiento de San Lorenzo con Pablo Guede. Aquí la decisión del equipo blanquiazul, como club.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

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Alianza Lima decidió radicalmente sobre Pablo Guede tras rumor con San Lorenzo.
© GeminiAlianza Lima decidió radicalmente sobre Pablo Guede tras rumor con San Lorenzo.

El ambiente en Matute se vio sacudido en las últimas horas tras los fuertes rumores que vinculan a Pablo Guede con San Lorenzo. La prensa argentina colocó al actual técnico blanquiazul como el principal candidato para suceder a Damián Ayude en el “Ciclón”.

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Alianza Lima tomó una decisión

Ante esta incertidumbre, la directiva de Alianza Lima mantuvo la calma y decidió no realizar movimientos desesperados ni buscar sustitutos de emergencia. La postura institucional es de absoluta confianza hacia el proceso que lidera el estratega argentino en el Torneo Apertura 2026.

Carlos Benavente, director de Ovación Web, aclaró que hasta el momento no existe ninguna oferta formal ni contacto desde Boedo. Ni el club íntimo ni el entorno de Guede han recibido llamadas, lo que desmiente las especulaciones que daban por hecha su salida.

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La decisión inesperada del club ha sido blindar el trabajo diario y enfocarse exclusivamente en el aspecto deportivo para evitar distracciones externas. El plantel continúa trabajando a doble turno en las instalaciones de La Victoria bajo las órdenes directas de Guede y su cuerpo técnico.

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Pablo Guede se mantiene en Alianza Lima. (Foto: Linkeados).

Pablo Guede se queda en Alianza Lima

Esta estabilidad es clave para el equipo, que marcha como líder absoluto del campeonato local con 17 unidades tras siete jornadas disputadas. La dirigencia considera que romper el proceso en este punto sería un error estratégico grave de cara al título nacional.

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Por su parte, el técnico argentino ha manifestado en los entrenamientos su compromiso total con el proyecto que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026. Su prioridad inmediata es el armado del once que saltará a la cancha este sábado en el Estadio de Matute.

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El próximo reto de Alianza Lima será enfrentar a Juan Pablo II, un duelo que asoma como fundamental para consolidar su ventaja en la tabla. Una victoria en casa permitiría al equipo llegar con el ánimo al tope antes del esperado clásico frente a Universitario.

La consigna en el club es cerrar filas y demostrar que el proyecto de Pablo Guede es sólido y no depende de rumores del mercado extranjero. La hinchada blanquiazul espera que esta tranquilidad institucional se traduzca en tres puntos vitales este fin de semana.

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Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima por todo el 2026. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Pablo Guede tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta diciembre de 2026.
  • 17 puntos posicionan a Alianza Lima como líder absoluto del Torneo Apertura 2026.
  • Juan Pablo II será el próximo rival de los íntimos este sábado en Matute.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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