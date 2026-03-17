En Argentina ponen a Pablo Guede como candidato a dirigir a San Lorenzo

Pablo Guede ha logrado salir librado de las críticas y los rumores de salida de Alianza Lima. Actualmente, es líder del Torneo Apertura 2026 con 17 puntos junto a CD Los Chankas por lo que está en la pelea por el título, objetivo principal del primer equipo tras la eliminación de la Copa Libertadores 2026. Por estas horas, ha sido noticia en Argentina por ser relacionado nuevamente con San Lorenzo, uno de los clubes grandes de ese país.

Publicidad

Publicidad

Este martes se confirmó la destitución de Damián Ayude como entrenador de San Lorenzo de Almagro. La decisión la tomó Sergio Costantino, presidente del club, luego de la derrota 5-2 como local ante Defensa y Justicia. Ahora, han sonado varios directores técnicos como posible reemplazo y uno de ellos fue Pablo Guede.

Tweet placeholder

En ESPN y otros medios de comunicación en Argentina se llegó a mencionar el nombre de Pablo Guede. Según las informaciones, su perfil gusta a la directiva, pese a que ya tuvo un antecedente como entrenador del ‘Ciclón’ en 2016 (11 victorias, 8 empates y 5 derrotas en 24 partidos).

Publicidad

Publicidad

Entre otros candidatos importantes para dirigir al equipo campeón de la Copa Libertadores 2014 también destaca Néstor ‘Pipo’ Gorosito, exentrenador de Alianza Lima. Actualmente, se encuentra libre.

¿Pablo Guede dejará Alianza Lima para dirigir San Lorenzo?

Si bien es cierto que hay dirigentes de San Lorenzo que han pensado el nombre de Pablo Guede como reemplazo de Ayude, lo cierto es que es muy difícil que el entrenador deje Alianza Lima. El conjunto azulgrana no pasa una buena situación económica por lo que no podría negociar la salida del DT argentino de Perú.

ver también Cienciano da el golpe en la mesa de la Liga 1 y ficha a delantero con pasado en Alianza Lima

Así como la situación económica es un problema para el conjunto argentino, también se comenta en ese país que habría otros nombres que serían prioridad para reemplazar a Ayude. Inclusive, Gorosito sería más opción debido a que está libre.

Publicidad

Publicidad

De todas maneras, hay otros nombres mejor valorados. Según pudo confirmar Bolavip, Martín Palermo sería uno de los nombres que gusta y hasta hubo una conversación para conocer su interés por dirigir al club. Hernán Crespo, quien está libre, también estaría bien considerado.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pablo Guede con Alianza Lima?

Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2026. Por lo tanto, si cualquier otro club pretende sus servicios, debe negociar la rescisión de su vínculo con el conjunto blanquiazul. Por este motivo, San Lorenzo desistiría de cualquier posibilidad de buscarlo.

Datos claves

Pablo Guede lidera el Torneo Apertura 2026 con 17 puntos en Alianza Lima.

lidera el Torneo Apertura 2026 con 17 puntos en Alianza Lima. Damián Ayude fue destituido de San Lorenzo tras perder 5-2 ante Defensa y Justicia.

fue destituido de San Lorenzo tras perder 5-2 ante Defensa y Justicia. Diciembre de 2026 marca el fin del contrato de Pablo Guede en Alianza Lima.

Publicidad