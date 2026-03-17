Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Internacional

EN VIVO Millonarios 2-0 Atlético Nacional por la Liga BetPlay HOY en Colombia: VER GRATIS vía RCN, Fútbol Libre y Win Sports+

Hoy viviremos el partido clásico entre: Millonarios vs. Atlético Nacional. Por la Liga BetPlay, con nuestro clásico minuto a minuto, en vivo.

¡GOL DE MILLONARIOS!

Llegó con un cabezazo Mateo García. Para vencer la portería del Atlético Nacional.

Publicidad

59': PEGÓ DE LEJOS MILLONARIOS

Mateo García Rojas intentó poner el segundo. Pero contestó bien el portero Harlen Castillo.

56': LE CUESTA UN POCO

Millonarios quiere llegar al segundo, pero sus balones largos no tienen destino.

54': MILLONARIOS SALE CON TODO

Rodrigo Contreras probó desde la izquierda en una contra. Asustando la defensa del Atlético Nacional.

52': PROBÓ LEO CASTRO

El delantero de Millonarios, por la derecha buscó. Pero su remate se va desviado.

Publicidad

49': OTRA TARJETA ROJA

Jorman Campuzano es expulsado por un cabezazo contra Rodrigo Contreras. El volante del Atlético Nacional se va del partido.

47': ATLÉTICO NACIONAL HIZO CAMBIOS

Ahora mismo, sale Andrés Sarmiento y entra Dairon Asprilla.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Ya juegan Millonarios y Atlético Nacional en el Campín.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Lo está ganando Millonarios con gol de Rodrigo Contreras, contra Atlético Nacional.

Imagen

45+7': TARJETA AMARILLA

Mateo García se tiró dentro del área y quiso sorprender al juez principal. Se llevó la amonestación.

Publicidad

45+4': UNA NUEVA FALTA

Atlético Nacional está pegando demasiado. Millonarios domina y maneja todo el cotejo.

45+2': LA TUVO MILLONARIOS

En defensa equivocaron todo. Dejando un balón libre, para que remate Leonardo Castro. Quien la estrelló en el poste. Casi llega la diferencia de dos.

¡TIEMPO EXTRA!

Se jugarán 7 minutos adicionales en este Millonarios vs. Atlético Nacional.

45': LLEGÓ ATLÉTICO NACIONAL

Apareció por el medio el cuadro visitante. Que prueba de media distancia Andrés de Jesús Sarmiento. Terminando en tiro de esquina.

42': LE PEGA DESVIADO

Jorman Campuzano buscó de media distancia. Pero muy lejos se fue su remate.

Publicidad

40': PROBÓ DE LARGA DISTANCIA

Juan Manuel Rengifo desde la derecha prueba de larga distancia. Contiene bien Diego Novoa.

38': CAMBIO EN MILLONARIOS

Se va Nicolás Santiago Rodríguez. Ingresa en su lugar Simón García.

35': GRAN JUGADA DE MILLONARIOS

Andrés Llinás estuvo cerca de marcar el segundo. Tras un par de amagues, remató y terminó en tiro de esquina.

33': EXPULSADO EN ATLÉTICO NACIONAL

William Tesillo se va del partido tras una patada sin sentido contra Rodrigo Contreras.

31': ATLÉTICO NACIONAL BUSCA EMPATE

Millonarios está expectante para salir de contra. El cuadro verdolaga espera descontar pronto.

Publicidad

28': SIN MAYORES RESPUESTAS

Millonarios domina por ahora el partido. Muy nervioso Atlético Nacional en su recorrido.

26': TODO ESTÁ PARADO

Lesión confirmada, Sergio Mosquera se marcha por lesión. Ingresa Edgar Elizalde.

24': NO SE JUEGA EL PARTIDO

Porque los futbolistas están chocando de forma directa. Siendo esto un problema para el juego fluido.

20': NACIONAL CON PROBLEMAS

Millonarios está ganando y no se complica en jugar largo. Esperando un error en defensa del cuadro de Atlético Nacional.

18': BUSCARÁ EL EMPATE

Atlético Nacional está shockeado. Después del penal fallado, recibió el tanto inicial. Ahora saldrán con todo.

Publicidad

¡GOL DE MILLONARIOS!

Rodrigo Contreras aparece por derecha para definir de cabeza y poner el 1-0 a favor de los azules. Vencen al Atlético Nacional.

Tweet placeholder

13': TIRO PENAL GRACIAS AL VAR

Atlético Nacional tendrá un disparo desde los doce pasos. Irá a patear William Tesillo o Alfredo Morelos.

¡LA FALLÓ ATLÉTICO NACIONAL!

Alfredo Morelos la tiró por encima, el balón se va lejos y continuamos 0-0.

11': REVISIÓN EN EL VAR

Abre los brazos el defensor de Millonarios. Y finalmente es penal para Atlético Nacional.

¡POSIBLE MANO EN EL ÁREA!

Remate previo del Atlético Nacional, la defensa de Millonarios parece meter la mano.

Publicidad

9': EMPEZARON LOS ROCES

En la mitad de la cancha, chocaron jugadores del Millonarios y Atlético Nacional. Una pequeña trifulca, empezada por Rodrigo Ureña. Que es amonestado.

6': ¡GOL DE MILLONARIOS! PERO...

Leo Castro ganó la posición en ofensiva. Definió perfecto, pero todo sigue 0-0 porque estaba adelantado.

5': SACA LARGO MILLONARIOS

Atlético Nacional intentó atacar por la derecha. De cabeza rechazó Llinas, capitán azul esta noche.

4': MILLONARIOS PRESIONA

Quiere robarle el balón en salida al Atlético Nacional. Por ahora, sin éxito.

2': LA PRIMERA FALTA

Le pegaron al futbolista de Millonarios. Saldrá Carlos Sarabia por derecha.

Publicidad

¡YA SE JUEGA EL PARTIDO!

Millonarios y Atlético Nacional se enfrentan en Bogotá. Por muchos goles.

¡A INSTANTES DEL PITAZO INICIAL!

Millonarios y Atlético Nacional se juegan historia, junto al presente liguero.

¡MINUTOS ANTES DEL PARTIDO!

Tenemos casa llena en el Campín de Bogota, para este clásico entre Millonarios y Atlético Nacional.

¡ALINEACIONES CONFIRMADAS!

XI Millonarios: Novoa - Sarabia, Llinás, Mosquera, Arias, Valencia - Ureña, Mateo García, Del Castillo - Leo Castro, Contreras.

XI Atlético Nacional: H. Castillo - Román, Haydar, Tesillo, Casco - M. Uribe, Campuzano - N. Rodríguez, Rengifo, Sarmiento - Morelos.

Imagen
Tweet placeholder

¡LA VISITA ESTÁ ALERTA!

Diego Arias se enfrenta a una prueba de fuego en la visita de Nacional a Millonarios en Bogotá. Los recientes resultados han puesto al técnico verdolaga en una situación muy comprometida.

Publicidad

¡DATOS INTERESANTES!

Millonarios y Nacional se enfrentan por la jornada 12 de la liga. En sus dos encuentros más recientes en la capital, el marcador final fue 0-0. ¿Podrá el 'Verdolaga' revertir la derrota de 1-3 sufrida en Medellín y conseguir la revancha?

Imagen

¡ASÍ LLEGA EL VERDE PAISA!

Nacional tomó la cima del fútbol colombiano al conseguir su tercera victoria consecutiva. Este logro se da tras haber quedado eliminado en la primera fase de la Copa Conmebol Sudamericana a manos de Millonarios, justo antes de enfrentarse al clásico colombiano.

¡HOY TENEMOS UN GRAN CLÁSICO!

Millonarios y Atlético Nacional se ven las caras en una edición más del partido más vibrante de Colombia.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Sigue a Bolavip en Google!
EN VIVO Millonarios vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay.
© GeminiEN VIVO Millonarios vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay.

El Estadio El Campín se prepara para una nueva edición del superclásico colombiano, donde Millonarios recibe a un Atlético Nacional que llega en un gran momento de forma. El equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos tiene la urgencia de sumar tres puntos tras su reciente tropiezo ante Boyacá Chicó en Tunja. Una victoria en casa permitiría al conjunto “Embajador” reingresar al grupo de los ocho mejores y consolidar su camino hacia los cuadrangulares finales del torneo.

Clásico colombiano por La Liga BetPlay

Por su parte, el cuadro “Verdolaga” aterriza en la capital del país como el líder sólido del campeonato, acumulando 24 unidades tras vencer a Llaneros en la jornada anterior. Bajo el mando de Diego Arias, el equipo paisa busca no solo mantener su ventaja en la parte alta de la tabla, sino también cobrar revancha de la eliminación sufrida hace pocos días en la Copa Sudamericana. La solidez defensiva será la principal carta de Nacional para silenciar a una hinchada azul que agotó la boletería en tiempo récord.

En cuanto a las novedades tácticas, Millonarios deberá sortear la ausencia de su capitán David Mackalister Silva, quien cumple sanción tras su expulsión en la fecha pasada. Ante esta baja, Fabián Bustos apostaría por una zona de volantes combativa liderada por Mateo García y la capacidad goleadora de Rodrigo Contreras, figura en los últimos duelos ante los antioqueños. El equipo local confía en su fortaleza en Bogotá para imponer condiciones frente a su eterno rival en un marco de estadio lleno.

El espectáculo está garantizado con figuras de la talla de Alfredo Morelos, actual referente ofensivo del “Verde” y uno de los máximos artilleros de la presente Liga BetPlay. Atlético Nacional llega con una nómina equilibrada que combina la experiencia de William Tesillo y Matheus Uribe con el ímpetu de sus jóvenes talentos en zona de ataque. Se espera un duelo de alta intensidad técnica y emocional en el que ambos clubes se juegan el honor en el partido más mediático del semestre.

¡Listos para el Repechaje al Mundial 2026! Bolivia goleó 3-0 a Trinidad y Tobago en Santa Cruz de la Sierra: resumen y goles

ver también

¡Listos para el Repechaje al Mundial 2026! Bolivia goleó 3-0 a Trinidad y Tobago en Santa Cruz de la Sierra: resumen y goles

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Millonarios vs. Atlético Nacional?

El superclásico colombiano entre Millonarios y Atlético Nacional se disputará este martes 17 de marzo de 2026 a las 8:30 p. m. hora de Colombia, Perú, Ecuador y Este de Estados Unidos (ET); para otros rincones del mundo, el pitazo inicial será a las 7:30 p. m. en México, 9:30 p. m. en Bolivia y Venezuela, 10:30 p. m. en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que en España el encuentro podrá verse a las 2:30 a. m. de la madrugada del miércoles.

¿Qué canales transmitirán el Millonarios vs. Atlético Nacional?

El superclásico colombiano entre Millonarios y Atlético Nacional se podrá ver en exclusiva para Colombia a través de la señal cerrada de Win + Fútbol y su plataforma de streaming Win Play, mientras que la señal internacional de RCN Nuestra Tele llevará las emociones del encuentro a países como México, Argentina, Chile, España y Estados Unidos. Asimismo, en territorio estadounidense y diversos países de Latinoamérica, el partido estará disponible mediante servicios de streaming como Fanatiz, Vix y FuboTV, permitiendo que la comunidad futbolera global siga el minuto a minuto de este crucial duelo de la Liga BetPlay. Además, de la cobertura especial de Bolavip Perú.

Imagen

Nueva edición del clásico: Millonarios vs. Atlético Nacional. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • 17 de marzo de 2026 se jugará el superclásico entre Millonarios y Atlético Nacional.
  • Win + Fútbol transmitirá el partido en exclusiva por señal cerrada para toda Colombia.
  • 24 puntos suma Atlético Nacional como líder actual del campeonato colombiano.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
En Millonarios adoran a Fabián Bustos: su mejor momento tras irse de Universitario
Universitario

En Millonarios adoran a Fabián Bustos: su mejor momento tras irse de Universitario

Con doblete de Contreras, Millonarios elimina a Atlético Nacional en el Girardot
Copa Sudamericana

Con doblete de Contreras, Millonarios elimina a Atlético Nacional en el Girardot

Millonarios de Fabián Bustos puja por Andy Polo y este dinero recibiría Universitario
Universitario

Millonarios de Fabián Bustos puja por Andy Polo y este dinero recibiría Universitario

Deportivo Cali y Millonarios no pudieron romper el cero en un Clásico Añejo sin emociones
Futbol Internacional

Deportivo Cali y Millonarios no pudieron romper el cero en un Clásico Añejo sin emociones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo