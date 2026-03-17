EN VIVO Millonarios 2-0 Atlético Nacional por la Liga BetPlay HOY en Colombia: VER GRATIS vía RCN, Fútbol Libre y Win Sports+

Nacional tomó la cima del fútbol colombiano al conseguir su tercera victoria consecutiva. Este logro se da tras haber quedado eliminado en la primera fase de la Copa Conmebol Sudamericana a manos de Millonarios, justo antes de enfrentarse al clásico colombiano.

Millonarios y Nacional se enfrentan por la jornada 12 de la liga. En sus dos encuentros más recientes en la capital, el marcador final fue 0-0. ¿Podrá el 'Verdolaga' revertir la derrota de 1-3 sufrida en Medellín y conseguir la revancha?

Diego Arias se enfrenta a una prueba de fuego en la visita de Nacional a Millonarios en Bogotá. Los recientes resultados han puesto al técnico verdolaga en una situación muy comprometida.

En la mitad de la cancha, chocaron jugadores del Millonarios y Atlético Nacional. Una pequeña trifulca, empezada por Rodrigo Ureña. Que es amonestado.

En defensa equivocaron todo. Dejando un balón libre, para que remate Leonardo Castro. Quien la estrelló en el poste. Casi llega la diferencia de dos.

El Estadio El Campín se prepara para una nueva edición del superclásico colombiano, donde Millonarios recibe a un Atlético Nacional que llega en un gran momento de forma. El equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos tiene la urgencia de sumar tres puntos tras su reciente tropiezo ante Boyacá Chicó en Tunja. Una victoria en casa permitiría al conjunto “Embajador” reingresar al grupo de los ocho mejores y consolidar su camino hacia los cuadrangulares finales del torneo.

Clásico colombiano por La Liga BetPlay

Por su parte, el cuadro “Verdolaga” aterriza en la capital del país como el líder sólido del campeonato, acumulando 24 unidades tras vencer a Llaneros en la jornada anterior. Bajo el mando de Diego Arias, el equipo paisa busca no solo mantener su ventaja en la parte alta de la tabla, sino también cobrar revancha de la eliminación sufrida hace pocos días en la Copa Sudamericana. La solidez defensiva será la principal carta de Nacional para silenciar a una hinchada azul que agotó la boletería en tiempo récord.

En cuanto a las novedades tácticas, Millonarios deberá sortear la ausencia de su capitán David Mackalister Silva, quien cumple sanción tras su expulsión en la fecha pasada. Ante esta baja, Fabián Bustos apostaría por una zona de volantes combativa liderada por Mateo García y la capacidad goleadora de Rodrigo Contreras, figura en los últimos duelos ante los antioqueños. El equipo local confía en su fortaleza en Bogotá para imponer condiciones frente a su eterno rival en un marco de estadio lleno.

El espectáculo está garantizado con figuras de la talla de Alfredo Morelos, actual referente ofensivo del “Verde” y uno de los máximos artilleros de la presente Liga BetPlay. Atlético Nacional llega con una nómina equilibrada que combina la experiencia de William Tesillo y Matheus Uribe con el ímpetu de sus jóvenes talentos en zona de ataque. Se espera un duelo de alta intensidad técnica y emocional en el que ambos clubes se juegan el honor en el partido más mediático del semestre.

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¿Cuándo y a qué hora se jugará el Millonarios vs. Atlético Nacional?

El superclásico colombiano entre Millonarios y Atlético Nacional se disputará este martes 17 de marzo de 2026 a las 8:30 p. m. hora de Colombia, Perú, Ecuador y Este de Estados Unidos (ET); para otros rincones del mundo, el pitazo inicial será a las 7:30 p. m. en México, 9:30 p. m. en Bolivia y Venezuela, 10:30 p. m. en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que en España el encuentro podrá verse a las 2:30 a. m. de la madrugada del miércoles.

¿Qué canales transmitirán el Millonarios vs. Atlético Nacional?

El superclásico colombiano entre Millonarios y Atlético Nacional se podrá ver en exclusiva para Colombia a través de la señal cerrada de Win + Fútbol y su plataforma de streaming Win Play, mientras que la señal internacional de RCN Nuestra Tele llevará las emociones del encuentro a países como México, Argentina, Chile, España y Estados Unidos. Asimismo, en territorio estadounidense y diversos países de Latinoamérica, el partido estará disponible mediante servicios de streaming como Fanatiz, Vix y FuboTV, permitiendo que la comunidad futbolera global siga el minuto a minuto de este crucial duelo de la Liga BetPlay. Además, de la cobertura especial de Bolavip Perú.

Nueva edición del clásico: Millonarios vs. Atlético Nacional. (Foto: X).

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