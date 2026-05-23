Si Alianza Lima gana a Los Chankas hoy en Matute será campeón del Torneo Apertura 2026 y por eso irá con este once.

Alianza Lima se juega hoy, sábado 23 de mayo, una verdadera final adelantada cuando reciba a Los Chankas en Matute por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. El cuadro íntimo sabe que una victoria en casa lo convertirá automáticamente en campeón del primer torneo de la temporada a falta de una jornada para el final.

Publicidad

El escenario es claro para el equipo dirigido por Pablo Guede, pues si consigue sumar los tres puntos llegará a 39 unidades y se volverá inalcanzable en la tabla de posiciones. Precisamente, Los Chankas marchan como escolta con 33 puntos y necesita ganar para seguir con vida en la pelea por el Torneo Apertura.

Consciente de la importancia del compromiso, el técnico blanquiazul no quiere dejar nada al azar y mandará a su mejor equipo disponible para intentar asegurar el título en Matute junto a toda su hinchada.

Por ello, el once titular de Alianza Lima estaría conformado por Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni y Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor y Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Publicidad

Gaspar Gentile entrenando para el partido entre Alianza Lima vs. Los Chankas. (Foto: Alianza Lima)

Paolo Guerrero lidera a Alianza Lima por el Torneo Apertura

La presencia de Paolo Guerrero dentro del equipo titular genera enorme expectativa entre los hinchas de Alianza Lima, sobre todo porque el delantero aparece como una de las principales cartas ofensivas para asegurar el triunfo en La Victoria, pues lleva 4 goles en 12 partidos en el 2026.

De esta manera, Alianza Lima afrontará uno de los partidos más importantes de toda la temporada con la gran oportunidad de quedarse con el Torneo Apertura 2026 y dar un golpe de autoridad en el fútbol peruano antes del inicio del segundo torneo del año.

Publicidad

El delantero Paolo Guerrero poniéndose a punto para el partido de hoy entre Alianza Lima vs. Los Chankas. (Foto: Alianza Lima)

¿En qué canal ver hoy el partido de Alianza Lima vs. Los Chankas?

Para poder ver el partido entre Alianza Lima vs. Los Chankas tienes que sintonizar la señal oficial de L1 MAX, la cual se emite de manera paga por los canales Movistar Deportes, Claro TV, Directv Sports y Best Cable.

Las bajas que tendrá hoy Alianza Lima ante Los Chankas

Alianza Lima contará con hasta cuatro bajas para el partido de hoy ante Los Chankas: Pedro Aquino, D’Alessandro Montenegro, Josué Estrada y Luis Ramos.

Publicidad

Datos claves

Alianza Lima se consagrará campeón del Torneo Apertura 2026 si derrota hoy a Los Chankas.

El equipo dirigido por Pablo Guede alcanzará 39 unidades en la tabla si consigue ganar.

El delantero Paolo Guerrero liderará la alineación titular con 4 goles anotados en 2026.