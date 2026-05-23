Ignacio Buse hace historia. Le ganó la final del ATP 500 de Hamburgo al estadounidense Tommy Paul por 2-1 en sets (7-6, 4-6 y 6-3) en poco más de tres horas de partido. Es el primer título ATP del limeño en su primera definición. Además, Perú vuelve a tener un campeón en el circuito, en singles, desde Luis Horna en 2007.
Final muy sufrida, pero emotiva y llena de felicidad para todo el Perú. Buse había disputado tres semifinales ATP, pero en este torneo de Hamburgo, llegó a su primera final. Y la ganó. Jugó un tenis sensacional de principio a fin en este certamen y ganándole a jugadores con mejor ranking que él, como Flavio Cobolli (12º), Jakub Mensik (28º), Ugo Humbert (34º) y el propio Tommy Paul (26º).
Con este título, Ignacio Buse estará en el ranking ATP, a partir del próximo lunes, en el puesto 31. Además, se lleva una ganancia de 415,140 euros por el título. Sin dudas, inolvidable momento para el ‘Colo’ y para todo el tenis peruano, que vuelve a estar en los primeros planos a nivel mundial.
Hamburg or Lima? 🇵🇪— Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2026
Absolute SCENES as Ignacio Buse wins his first ATP title!#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/CusLXJQ48p
Así fue la final entre Ignacio Buse y Tommy Paul
Fue un partido de mucha tensión y nerviosismo, como suele ser toda final. En el primer set, ambos se mostraron sólidos y sin regalar absolutamente nada. Por eso, la definición fue al tiebreak donde un par de mini-quiebres del peruano marcaron la diferencia para que, finalmente, se lo quede por 8-6.
El inicio del segundo set no empezó de la mejor manera para Buse. Es que Paul le quebró el saque y, a partir de ahí, se lo notó con cierto nerviosismo, lo que provocó otro quiebre para un 4-0 rápido. Sin embargo, el peruano reaccionó de buena manera, pero no le alcanzó para que el estadounidense empareje el match con el 6-4.
El tercer set fue el momento de mayor nerviosismo de ambos tenistas. Varios errores no forzados de ambos lados llevaron a que los primeros games sean de los más emotivos. Finalmente, Buse pudo quebrar en el segundo y fue encaminando el partido, aunque tuvo que sufrir porque Paul le volvió a quebrar.
Finalmente, en el noveno game, con buenos primeros servicios, pudo ganar ese bendito último juego para lograr el título. Un inolvidable partido para Ignacio Buse, quien tiene todo para festejar durante estas horas. Es que en pocos días, le tocará jugar en Roland Garros.
Así fue el momento del triunfo y el título para Ignacio Buse
El último punto de un partido siempre es el más difícil para un tenista. En el caso de Ignacio Buse, todavía mucho más porque fue para el título. La pelota larga de Tommy Paul desató el momento de mayor júbilo para ‘Nacho’, quien se tiró al suelo por algunos segundos hasta levantarse para darle la mano a su rival.
¡ARRIBA PERÚ! 🏆🇵🇪— Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2026
Ignacio Buse defeats Paul 7-6 4-6 6-3 to become the second Peruvian to win an ATP title on European clay in the Open Era after Pablo Arraya in Bordeaux 1983!#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/cSnTrrTydw
Así recibió el trofeo de campeón del ATP 500 de Hamburgo
Con mucha felicidad y el aplauso de todo el público, Ignacio Buse recibió el trofeo de campeón del ATP 500 de Hamburgo en la ceremonia de premiación.
Started from the qualies now we’re here 🏆— Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2026
Ignacio Buse with an unforgettable maiden title run in Hamburg!#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/1OMuNy9nO8
El mensaje de Ignacio Buse para el Perú tras su título
Luego de levantar el trofeo, llegó el momento de la palabra del campeón. Luego de destacar a Tommy Paul como persona y felicitar a todo su equipo, elogió a la gente de Hamburgo asegurando que es “su nuevo torneo favorito del año”. También agradeció a todo su equipo propio y también para su familia y pareja. Finalmente, llegaron unas palabras en español, especialmente para todo el pueblo peruano.
“A toda la gente de Perú, veo muchas banderas y camisetas, me emociona muchísimo. ¡Cómo extraño al Perú, quiero estar allá! Esto sigue, que el sueño continúe. ¡Arriba Perú!“, dijo con mucho orgullo y sentimiento por la bandera blanquirroja.
Todos los títulos de los tenistas peruanos en el circuito ATP
|AÑO
|TORNEO (SUPERFICIE)
|MODALIDAD
|CAMPEÓN / PAREJA
|1983
|Burdeos (Tierra batida)
|Individuales
|Pablo Arraya
|1983
|Palermo (Tierra batida)
|Dobles
|Pablo Arraya & José Luis Clerc (ARG)
|1987
|São Paulo (Tierra batida)
|Individuales
|Jaime Yzaga
|1987
|Schenectady (Dura)
|Individuales
|Jaime Yzaga
|1987
|Madrid (Tierra batida)
|Dobles
|Carlos di Laura & Javier Sánchez (ESP)
|1988
|Itaparica (Tierra batida)
|Individuales
|Jaime Yzaga
|1988
|Palermo (Tierra batida)
|Dobles
|Carlos di Laura & Marcelo Filippini (URU)
|1989
|Burdeos (Tierra batida)
|Dobles
|Carlos di Laura & Tomás Carbonell (ESP)
|1991
|Charlotte (Tierra batida)
|Individuales
|Jaime Yzaga
|1992
|Auckland (Dura)
|Individuales
|Jaime Yzaga
|1992
|Tampa (Dura)
|Individuales
|Jaime Yzaga
|1993
|Sídney Indoor (Dura)
|Individuales
|Jaime Yzaga
|1993
|Tampa (Dura)
|Individuales
|Jaime Yzaga
|2005
|Amersfoort (Tierra batida)
|Dobles
|Luis Horna & Martín García (ARG)
|2006
|Acapulco (Tierra batida)
|Individuales
|Luis Horna
|2006
|Palermo (Tierra batida)
|Dobles
|Luis Horna & Martín García (ARG)
|2007
|Viña del Mar (Tierra batida)
|Individuales
|Luis Horna
|2007
|Kitzbühel (Tierra batida)
|Dobles
|Luis Horna & Potito Starace (ITA)
|2008
|Auckland (Dura)
|Dobles
|Luis Horna & Juan Mónaco (ARG)
|2008
|Buenos Aires (Tierra batida)
|Dobles
|Luis Horna & Agustín Calleri (ARG)
|2008
|Roland Garros (Tierra batida)
|Dobles
|Luis Horna & Pablo Cuevas (URU)
|2026
|Hamburgo (Tierra batida)
|Individuales
|Ignacio Buse
¿Cuánto dinero ganó Ignacio Buse por ser campeón del ATP 500 de Hamburgo?
Ignacio Buse ganó un total de 415,140 euros por ser campeón del ATP 500 de Hamburgo. Es el premio más alto que ha ganado en el circuito en su carrera.
¿Cuál es el nuevo ranking ATP de Ignacio Buse tras ser campeón del ATP 500 de Hamburgo?
Ignacio Buse ascendió un total de 26 puestos y estará en el 31º lugar del ranking ATP tras su consagración en el ATP 500 de Hamburgo. Es la mejor ubicación de su carrera y ya supera el mejor ranking que tuvo Luis Horna (33º).
¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse?
Ignacio Buse volverá a la acción en pocos días. Jugará la primera ronda del segundo Grand Slam del año, Roland Garros, ante el ruso Andrey Rublev, actual número 13 del mundo. El partido no tiene día confirmado para su disputa, pero se especula que sea entre lunes y martes próximo.
El encuentro entre Buse y Rublev, así como todos los partidos de Roland Garros, se podrán ver en exclusiva por la plataforma Disney+ Premium.
Datos claves
- Ignacio Buse campeón del ATP 500 de Hamburgo tras vencer a Tommy Paul.
- 415.140 euros ganó por el título y alcanzó el puesto 31 del ranking ATP.
- Primer título peruano en singles en el circuito ATP desde Luis Horna en 2007.