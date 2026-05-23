Buse le ganó a Tommy Paul en tres sets. Primer título para el tenis peruano en torneos ATP en singles desde Luis Horna en 2007. El 'Colo' tendrá un importante ascenso en el ranking.

Ignacio Buse hace historia. Le ganó la final del ATP 500 de Hamburgo al estadounidense Tommy Paul por 2-1 en sets (7-6, 4-6 y 6-3) en poco más de tres horas de partido. Es el primer título ATP del limeño en su primera definición. Además, Perú vuelve a tener un campeón en el circuito, en singles, desde Luis Horna en 2007.

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Final muy sufrida, pero emotiva y llena de felicidad para todo el Perú. Buse había disputado tres semifinales ATP, pero en este torneo de Hamburgo, llegó a su primera final. Y la ganó. Jugó un tenis sensacional de principio a fin en este certamen y ganándole a jugadores con mejor ranking que él, como Flavio Cobolli (12º), Jakub Mensik (28º), Ugo Humbert (34º) y el propio Tommy Paul (26º).

Con este título, Ignacio Buse estará en el ranking ATP, a partir del próximo lunes, en el puesto 31. Además, se lleva una ganancia de 415,140 euros por el título. Sin dudas, inolvidable momento para el ‘Colo’ y para todo el tenis peruano, que vuelve a estar en los primeros planos a nivel mundial.

Hamburg or Lima? 🇵🇪



Absolute SCENES as Ignacio Buse wins his first ATP title!#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/CusLXJQ48p — Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2026

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Así fue la final entre Ignacio Buse y Tommy Paul

Fue un partido de mucha tensión y nerviosismo, como suele ser toda final. En el primer set, ambos se mostraron sólidos y sin regalar absolutamente nada. Por eso, la definición fue al tiebreak donde un par de mini-quiebres del peruano marcaron la diferencia para que, finalmente, se lo quede por 8-6.

El inicio del segundo set no empezó de la mejor manera para Buse. Es que Paul le quebró el saque y, a partir de ahí, se lo notó con cierto nerviosismo, lo que provocó otro quiebre para un 4-0 rápido. Sin embargo, el peruano reaccionó de buena manera, pero no le alcanzó para que el estadounidense empareje el match con el 6-4.

El tercer set fue el momento de mayor nerviosismo de ambos tenistas. Varios errores no forzados de ambos lados llevaron a que los primeros games sean de los más emotivos. Finalmente, Buse pudo quebrar en el segundo y fue encaminando el partido, aunque tuvo que sufrir porque Paul le volvió a quebrar.

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Finalmente, en el noveno game, con buenos primeros servicios, pudo ganar ese bendito último juego para lograr el título. Un inolvidable partido para Ignacio Buse, quien tiene todo para festejar durante estas horas. Es que en pocos días, le tocará jugar en Roland Garros.

Así fue el momento del triunfo y el título para Ignacio Buse

El último punto de un partido siempre es el más difícil para un tenista. En el caso de Ignacio Buse, todavía mucho más porque fue para el título. La pelota larga de Tommy Paul desató el momento de mayor júbilo para ‘Nacho’, quien se tiró al suelo por algunos segundos hasta levantarse para darle la mano a su rival.

¡ARRIBA PERÚ! 🏆🇵🇪



Ignacio Buse defeats Paul 7-6 4-6 6-3 to become the second Peruvian to win an ATP title on European clay in the Open Era after Pablo Arraya in Bordeaux 1983!#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/cSnTrrTydw — Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2026

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Así recibió el trofeo de campeón del ATP 500 de Hamburgo

Con mucha felicidad y el aplauso de todo el público, Ignacio Buse recibió el trofeo de campeón del ATP 500 de Hamburgo en la ceremonia de premiación.

Started from the qualies now we’re here 🏆



Ignacio Buse with an unforgettable maiden title run in Hamburg!#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/1OMuNy9nO8 — Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2026

El mensaje de Ignacio Buse para el Perú tras su título

Luego de levantar el trofeo, llegó el momento de la palabra del campeón. Luego de destacar a Tommy Paul como persona y felicitar a todo su equipo, elogió a la gente de Hamburgo asegurando que es “su nuevo torneo favorito del año”. También agradeció a todo su equipo propio y también para su familia y pareja. Finalmente, llegaron unas palabras en español, especialmente para todo el pueblo peruano.

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“A toda la gente de Perú, veo muchas banderas y camisetas, me emociona muchísimo. ¡Cómo extraño al Perú, quiero estar allá! Esto sigue, que el sueño continúe. ¡Arriba Perú!“, dijo con mucho orgullo y sentimiento por la bandera blanquirroja.

Todos los títulos de los tenistas peruanos en el circuito ATP

AÑO TORNEO (SUPERFICIE) MODALIDAD CAMPEÓN / PAREJA 1983 Burdeos (Tierra batida) Individuales Pablo Arraya 1983 Palermo (Tierra batida) Dobles Pablo Arraya & José Luis Clerc (ARG) 1987 São Paulo (Tierra batida) Individuales Jaime Yzaga 1987 Schenectady (Dura) Individuales Jaime Yzaga 1987 Madrid (Tierra batida) Dobles Carlos di Laura & Javier Sánchez (ESP) 1988 Itaparica (Tierra batida) Individuales Jaime Yzaga 1988 Palermo (Tierra batida) Dobles Carlos di Laura & Marcelo Filippini (URU) 1989 Burdeos (Tierra batida) Dobles Carlos di Laura & Tomás Carbonell (ESP) 1991 Charlotte (Tierra batida) Individuales Jaime Yzaga 1992 Auckland (Dura) Individuales Jaime Yzaga 1992 Tampa (Dura) Individuales Jaime Yzaga 1993 Sídney Indoor (Dura) Individuales Jaime Yzaga 1993 Tampa (Dura) Individuales Jaime Yzaga 2005 Amersfoort (Tierra batida) Dobles Luis Horna & Martín García (ARG) 2006 Acapulco (Tierra batida) Individuales Luis Horna 2006 Palermo (Tierra batida) Dobles Luis Horna & Martín García (ARG) 2007 Viña del Mar (Tierra batida) Individuales Luis Horna 2007 Kitzbühel (Tierra batida) Dobles Luis Horna & Potito Starace (ITA) 2008 Auckland (Dura) Dobles Luis Horna & Juan Mónaco (ARG) 2008 Buenos Aires (Tierra batida) Dobles Luis Horna & Agustín Calleri (ARG) 2008 Roland Garros (Tierra batida) Dobles Luis Horna & Pablo Cuevas (URU) 2026 Hamburgo (Tierra batida) Individuales Ignacio Buse

¿Cuánto dinero ganó Ignacio Buse por ser campeón del ATP 500 de Hamburgo?

Ignacio Buse ganó un total de 415,140 euros por ser campeón del ATP 500 de Hamburgo. Es el premio más alto que ha ganado en el circuito en su carrera.

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¿Cuál es el nuevo ranking ATP de Ignacio Buse tras ser campeón del ATP 500 de Hamburgo?

Ignacio Buse ascendió un total de 26 puestos y estará en el 31º lugar del ranking ATP tras su consagración en el ATP 500 de Hamburgo. Es la mejor ubicación de su carrera y ya supera el mejor ranking que tuvo Luis Horna (33º).

¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse?

Ignacio Buse volverá a la acción en pocos días. Jugará la primera ronda del segundo Grand Slam del año, Roland Garros, ante el ruso Andrey Rublev, actual número 13 del mundo. El partido no tiene día confirmado para su disputa, pero se especula que sea entre lunes y martes próximo.

El encuentro entre Buse y Rublev, así como todos los partidos de Roland Garros, se podrán ver en exclusiva por la plataforma Disney+ Premium.

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