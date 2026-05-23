Conoce toda la guía completa para disfrutar en directo y online del partido Universitario vs. CD Moquegua por el Torneo Apertura.

Universitario juega HOY, sábado 23 de mayo, ante CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 en un partido que genera enorme expectativa entre los hinchas cremas debido al debut oficial del técnico Héctor Cúper en el fútbol peruano. El encuentro se disputará desde las 12:45 PM en el estadio 25 de Noviembre y podría marcar el inicio de una nueva etapa en el cuadro merengue.

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Los aficionados de Universitario buscan masivamente dónde ver EN VIVO el partido de HOY ante CD Moquegua, qué canal transmite el encuentro y cómo seguir la transmisión ONLINE desde celular, televisión o internet. El duelo será clave para las aspiraciones cremas en el campeonato y además tendrá toda la atención puesta sobre el estreno de Héctor Cúper.

La transmisión oficial del partido entre Universitario vs. CD Moquegua estará a cargo exclusivamente de L1 MAX, señal que podrá verse EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en distintas operadoras de televisión del país.

Además, los hinchas podrán seguir el partido por televisión mediante los canales oficiales de Movistar Deportes, Claro TV, DIRECTV Sports y Best Cable, plataformas que emitirán la señal de L1 MAX para todo el Perú.

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Los convocados de Universitario para el partido ante CD Moquegua. (Foto: Universitario)

¿Dónde ver online Universitario vs. CD Moquegua HOY?

Los fanáticos también tendrán la posibilidad de seguir el partido entre Universitario y CD Moquegua vía streaming ONLINE desde celular, tablet, Smart TV o computadora mediante la aplicación oficial de L1 MAX.

Con ello, el encuentro de HOY promete ser uno de los más vistos de la jornada en la Liga 1 de Perú, no solo por la presencia de Universitario, sino también porque marcará el esperado debut de Héctor Cúper como entrenador crema.

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El técnico argentino Héctor Cúper debut en el fútbol peruano con el Universitario vs. CD Moquegua. (Foto: Universitario)

Alineación titular de Universitario

El once de Universitario para sumar ante CD Moquegua: Diego Romero; Aldo Corzo, Caín Fara, Matías Di Benedetto; Jorge Murrugarra, Hugo Ancajima, Jesús Castillo, Bryan Reyna, César Inga; Edison Flores, Sekou Gassama.

Alineación titular de CD Moquegua

Así jugará CD Moquegua para ganar en casa ante Universitario: Renzo Figueroa; Aldair Perleche, Juan Lojas, Cristian Enciso, Nicolás Amasifuen; Cristian Mejía, Claudio Ramírez, Diego Ramírez, Eros Montenegro; Allonso Dávila y Jeferson Collazos.

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Datos claves

Universitario enfrenta HOY a CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026.

El partido marcará el debut oficial del director técnico argentino Héctor Cúper.

El encuentro se transmitirá por L1 MAX a partir de las 12:45 PM.