El primer gran reto de Pablo Guede tras iniciar la pretemporada con Alianza Lima

El cuadro de Alianza Lima volvió a los entrenamientos con miras a la temporada 2026. En este caso se viene un nuevo capítulo en la historia del club de La Victoria. Con un DT renovado, que espera poder llegar a cumplir con las expectativas que son bastante altas. Así que en este caso Pablo Guede tendrá un reto importante en este comienzo de año.

Se trata de poner en forma al equipo en solo un par de días. Pues en este caso no van a tener mucho tiempo para poder entrenar el tema físico. La pretemporada ha comenzado de forma oficial hoy 3 de enero y tendrán una semana para que los jugadores ya tengan ritmo de competencia. Esto realmente no es nada fácil, así que va a ser un reto importante que de lograr salir airosos, podrán quizás tener una formidable temporada.

Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, con lentes de sol (Foto: Getty).

El riesgo que supone tener poco tiempo para poder prepararse en una pretemporada, puede hacer que más de un jugador pueda lesionarse. Esto es algo muy común en la historia reciente del club, ha tenido varios percances cuando hablamos de lesionados. Así que van a necesitar un buen preparador físico que sepa trabajar en poco tiempo. Pues sino podrían recaer en problemas con miras a la Liga 1 y Copa Libertadores.

El plan de trabajo de Alianza Lima

El club ha hecho público el itinerario que tendrá en esta pretemporada que harán antes de comenzar con sus partidos amistosos. Siendo una prioridad en el comienzo poder ver el estado de salud de los jugadores, por lo que habrá dos días dedicados exclusivamente a que puedan pasar los exámenes médicos respectivos. Para poder evitar cualquier percance más adelante.

Desde el día 05 de enero se darán los trabajos a doble turno, en la mañana y en la tarde con la intención de acelerar la progresión de los jugadores. Por último, el día miércoles 07 de este mismo mes viajarán a Uruguay en donde participarán en el torneo internacional amistoso ‘Serio Río de la Plata’.

Jugadores de Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

Los rivales de Alianza Lima en Serie Río de la Plata

En este certamen participarán grandes equipos que el cuadro ‘Blanquiazul’ tendrá que enfrentar como preparación para el inicio de temporada. No la va a tener nada fácil, inician ante Independiente de Argentina el 10 de enero a las 19:00 horas de Perú. Un rival imponente que va a ser un gran reto para comenzar este año 2026.

Después, nuevamente un club argentino al que deberán medirse esta vez el 14 de enero a las 16:15 horas. Será ante Atlético Unión, rival al cual deberán enfrentar en la segunda jornada. Por último, se medirán ante su club hermano, Colo Colo y este juego será el día 18 del mismo mes para finalizar su participación en este torneo.

Datos Claves

Pablo Guede lidera la pretemporada de Alianza Lima iniciada el 3 de enero.

El 07 de enero viajarán a Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata.