Alianza Lima y Universitario se pelean por quedarse con el hijo del Chiqui Tapia

El mercado del fútbol peruano está en constante movimiento y se ha conocido una nueva disputa de los grandes de la Liga 1. En este caso, se trata de nada más y nada menos que el hijo de Chiqui Tapia, al cual quieren en Lima para el 2026. Así lo han dado a conocer desde Argentina, que estarían detrás de esta contratación.

Alianza Lima y Universitario de Deportes estaría detrás de este fichaje al tratarse de un jugador libre Iván Tapia. Así lo pudo dar a conocer el periodista Germán García Grova en sus redes sociales. Por lo que podría ser una inesperada contratación para cualquiera de estos clubes nacionales.

Alianza Lima y Universitario van por Iván Tapia (Foto: X).

En este caso, el cuadro de Matute ya tendría sus 6 extranjeros elegidos, así que en este caso, todo quedaría libre para que los ‘cremas’ puedan hacerse con esta contratación. Teniendo un camino más libre al tener aun cupos de jugadores foráneos para poder terminar su plantel.

¿De qué juega Iván Tapia?

El hijo del presidente de la AFA es un mediocampista de 27 años de edad y jugaba en el cuadro de Barracas. Con 1,76 de altura es un 10 que puede variar de posiciones, jugando como mediocentro o incluso de pivote. Lo que podría ser muy útil para cualquier equipo nacional. Pues tiene una gran posibilidad de estar en varias posiciones.

Iván Tapia ante Boca Juniors (Foto: Getty).

Su valor de mercado es de 1,2 millones de euros según la página de Transfermarkt. Pero en su mejor momento llegó a los 3 millones de euros, cuando jugaba en Barracas allá por el año 2023. Así que ha ido en bajada en los últimos años.

Sus números en la última temporada reflejan una buena cantidad de tiempo en el campo de juego. Siendo titular y capitán en la gran mayoría de partidos, tan solo hablamos que se terminó perdiendo 3 encuentros a lo largo de la temporada entera.

Ahora, los números son los siguientes con 33 juegos disputados, 2 goles anotados y 2 asistencias en un total de 2262 minutos en cancha.

