El primer refuerzo que tendrá el nuevo Alianza Lima sin Pablo Guede y los Navarro

La crisis en Matute ha llegado a un punto de no retorno tras la eliminación de la Copa Libertadores 2026. La directiva de Alianza Lima evalúa cambios drásticos que incluyen la salida inmediata del técnico Pablo Guede y de la gerencia deportiva liderada por los Navarro.

Cambios profundos en Alianza Lima

Ante este panorama, el periodista Gabriel Pacheco del programa DENGANCHE reveló que el club ya tiene un plan de contingencia. La intención es otorgar un rol protagónico a un hombre de la casa que conoce bien las entrañas administrativas de la institución victoriana.

El primer “refuerzo” de esta nueva etapa no sería un futbolista, sino Federico Flores, actual secretario general del club. Flores asumiría el control total del área deportiva, recibiendo un poder de decisión que hasta hoy estaba limitado por la gestión anterior.

Este movimiento busca estabilizar un barco que parece a la deriva tras los malos resultados en el torneo internacional y la Liga 1. Flores, con pasado en San Lorenzo de Almagro, cuenta con el respaldo de un sector importante del Fondo Blanquiazul por su perfil técnico y metódico.

Federico Flores es el secretario general de Alianza Lima. (Foto: X).

¿Elegiría el nuevo técnico en Alianza Lima?

En el banquillo, el nombre que suena con más fuerza para reemplazar a Pablo Guede es el de Gustavo Álvarez. El estratega argentino, con experiencia previa en el fútbol peruano, es visto como el perfil ideal para recuperar la identidad de juego del equipo.

Otro candidato que aparece en el horizonte, según la reciente información presentada, es el retorno de Pablo Bengoechea. El uruguayo siempre es una opción de confianza en momentos de crisis, aunque su vinculación actual con otros proyectos complicaría su llegada inmediata.

Alianza Lima cambiará si sigue en crisis

Mientras se definen estas salidas en los despachos, el plantel intenta enfocarse en el próximo duelo ante Sport Boys. Este partido en Matute podría ser el último de la era Guede si no se logra una victoria contundente que calme las aguas.

La reestructuración parece inminente y Federico Flores se perfila como el arquitecto del “nuevo Alianza” para lo que resta del 2026. Los hinchas esperan que estos cambios administrativos se traduzcan pronto en refuerzos de jerarquía dentro del campo de juego.

Pablo Guede y los Navarro cuestionados. (Foto: X).

