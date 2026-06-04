Este jugador parte de Alianza Lima, después de que el equipo consiga el Torneo Apertura 2026. Conoce los detalles, sobre esta última novedad.

El club de La Victoria sigue sumando bajas claves en su estructura de cara al Torneo Clausura. Tras confirmarse la salida del mediocampista Pedro Aquino, la institución blanquiazul despide de forma definitiva a otro de sus campeones del Apertura.

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Se trata del lateral derecho Carlos Gómez, quien culminó formalmente su vínculo contractual con el equipo de sus amores tras más de una década de pertenencia. El defensor de 21 años continuará su carrera deportiva vistiendo los colores del FC Cajamarca, club donde venía jugando en condición de préstamo.

Un adiós sin contratos rotos ni rescisiones

A diferencia de otras salidas intempestivas en el mercado de pases, la desvinculación de Carlos Gómez se dio de manera natural por la finalización de su contrato. El futbolista cumplió la totalidad del acuerdo legal que lo unía a Matute, quedando en condición de jugador libre para negociar su futuro.

Esta situación le permite al cuadro cajamarquino asegurar la permanencia definitiva del marcador derecho sin depender de renovaciones de cesión con el equipo íntimo. Gómez cierra así un cordón umbilical de 11 años con la institución que lo formó en sus divisiones menores y lo hizo debutar a nivel profesional.

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Palabras de agradecimiento a Alianza Lima

A través de sus redes oficiales, Carlos Gómez compartió un emotivo mensaje de despedida donde dejó en claro el enorme cariño que siente por Alianza Lima. El defensor reflejó una profunda nostalgia por culminar esta etapa, asegurando que se marcha con la convicción de regresar más adelante.

“Hoy termina mi ciclo con Alianza Lima. Fueron 11 años vinculados a este club que me dio todo el apoyo para evolucionar y que realizó mi mayor sueño. Por eso, mi eterna gratitud a la institución y a todos los que me ayudaron”, dictó el futbolista.

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El lateral derecho también aprovechó el espacio para brindar un agradecimiento especial al hincha blanquiazul por el soporte incondicional recibido durante su trayectoria. Gómez concluye esta travesía con un campeonato bajo el brazo y se mete de lleno en los objetivos del cuadro del norte peruano.

DATOS CLAVE

Carlos Gómez finalizó su contrato con Alianza Lima tras 11 años de vínculo ininterrumpido.

FC Cajamarca será el equipo definitivo del lateral peruano de 21 años de edad.

Pedro Aquino es otro mediocampista que también confirmó su salida del club blanquiazul.