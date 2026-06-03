Carlos Zambrano se mostró indiferente ante la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal: “No es mi amigo”

Frente al inminente arribo de Hernán Barcos a Sporting Cristal, Carlos Zambrano mostró su parecer. Aseguró que solo se concentra en su club y en Alianza Lima, en nada más.

Uno de los temas más relevantes del momento tiene que ver con la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal. Siendo un secreto a voces y a tan solo a falta de la confirmación oficial por parte del club, hay distintos comentarios sobre esta decisión. Quien no se mostró ajeno a la tendencia fue Carlos Zambrano, aunque lo hizo de forma bastante indiferente, por decirlo de alguna forma.

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"𝗕𝗔𝗥𝗖𝗢𝗦 𝗘𝗦𝗧𝗔́ 𝗘𝗡𝗧𝗨𝗦𝗜𝗔𝗦𝗠𝗔𝗗𝗢 𝗣𝗢𝗥 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜𝗥𝗦𝗘 𝗘𝗡 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗢 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗗𝗘 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟" 👏



🗣️ @Denilson_Jarde: "Hernán Barcos firmaría, inicialmente, por seis meses, pero existe la posibilidad de renovación por objetivos. Si esto se da,… pic.twitter.com/VSpxqEakd7 — DENGANCHE (@denganche) June 2, 2026

Con algunos antecedentes en la interna de Alianza Lima que no fueron los mejores durante la temporada anterior, en donde por cierto se dijeron muchísimas cosas sobre las relaciones entre Hernán Barcos y algunos jugadores, ahora Carlos Zambrano marcó distancia sobre la nueva oportunidad que tendrá su excompañero en Sporting Cristal luego de su paso por FC Cajamarca.

“Si tiene que llegar Hernán, bien por él, ¿no?, por su familia. O sea, les deseo lo mejor a todos. Yo lo he dicho públicamente, no es mi amigo, pero lo respeto y nada más. El interés creo que está ahora de Cristal, no lo sé, no sé si será cierto o no. Y si llega, bien; si no llega, también. A mí me tienen indiferente esos temas“; comentó Carlos Zambrano durante una entrevista con el programa ‘Desvelados‘.

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Asimismo, el actual defensor de Sport Boys enfatizó en que solo está pendiente del equipo del cual es fiel seguidor. “Quien llegue, quien no llegue, en Alianza Lima porque soy hincha, lo demás no. Tengo amigos en Cristal, tengo amigos en la ‘U’, en todos lados, a quienes les deseo lo mejor y las contrataciones las ven ellos. No me interesa lo que pase con la vida de los demás”.

El mensaje de Carlos Zambrano sobre la investigación por abuso sexual

Al margen de los aspectos futbolísticos y de relaciones del pasado reciente, recordemos que inicios de año se pudo conocer de una denuncia por violencia sexual en contra de Carlos Zambrano. La investigación sigue su curso en Uruguay y a la espera de un veredicto final, el cual por cierto tiene con mucha confianza al defensor ya que una vez más reiteró su inocencia frente a la grave acusación.

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Refiriéndose a las durísimas críticas recibidas durante los últimos meses debido a este tema, Carlos Zambrano señaló que está enfocado en lo que puedan decir sus familiares y personas más cercanas, no la prensa ni mucho menos aquellos medios que solo quieren vender con lo que sucede. En base a ello es que evidenció su tranquilidad frente a la denuncia expuesta y espera un fallo positivo.

DATOS CLAVES

Carlos Zambrano declaró en ‘ Desvelados ’ ser indiferente al inminente fichaje de Hernán Barcos por Sporting Cristal .

declaró en ‘ ’ ser indiferente al inminente fichaje de por . Sport Boys es el equipo actual donde juega el defensor Carlos Zambrano .

es el equipo actual donde juega el defensor . Uruguay mantiene una investigación en curso por abuso sexual contra Carlos Zambrano.