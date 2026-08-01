Las bajas de Alianza Lima para enfrentar a Alianza Atlético: 4 borrados por Pablo Guede y 3 lesionados

Siete jugadores fueron descartados por Pablo Guede para el partido ante Alianza Atlético. Hay diferentes motivos en sus ausencias.

Alianza Lima se enfrenta a Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Alejandro Villanueva este sábado 1 de agosto desde las 8:30 PM en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Para este partido, el entrenador blanquiazul, Pablo Guede, confirmó la lista de convocados y hay siete jugadores que son bajas por distintas circunstancias.

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Alianza Lima buscará volver a la victoria luego del empate 2-2 ante Comerciantes Unidos en Cutervo. Para este encuentro como local, se perfilan algunos cambios, en la alineación titular. No obstante, antes de esto, en la lista de convocados hay algunas ausencias destacadas, que demuestran el mal momento de algunos futbolistas y las bajas por lesión.

Pablo Guede tiene claro con qué futbolistas cuenta y con cuáles no. En este sentido, hay casos particulares que, por rendimiento, corren de muy atrás y provoca que se queden afuera de las convocatorias. A estos hay que sumarles los lesionados, quienes vienen recuperándose y buscarán volver a integrar las nóminas de partidos.

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Las bajas en Alianza Lima para enfrentar a Alianza Atlético

La lista de convocados que definió Guede para el partido ante Alianza Atlético muestran cinco ausencias: Kevin Quevedo, Luis Ramos, Piero Cari, Josué Estrada, D’Alessandro Montenegro, Alessandro Burlamaqui y Cristian Carbajal son los nombres que no forman parte de este encuentro por el Clausura peruano.

Hay tres casos particulares con los que el entrenador no cuenta. Tanto Quevedo como Cari no forman parte por decisión técnica, mientras que lo de Estrada y Montenegro son casos conocidos que no son tenidos en cuenta por Guede desde hace tiempo.

En tanto, Luis Ramos y Cristian Carbajal son bajas por lesión, aunque están en la fase final de su recuperación. Por último, el caso de Alessandro Burlamaqui, quien sigue poniéndose a punto físicamente tras volver de una lesión importante.

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Las alineaciones para Alianza Lima vs Alianza Atlético

ALIANZA LIMA: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Marcos Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor; Jairo Vélez, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Pablo Guede.

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Marcos Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor; Jairo Vélez, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Pablo Guede. ALIANZA ATLÉTICO: Steven Rivadeneyra; Erick Perleche, Williams Guzmán, Román Suárez, Anthony Gordillo; Jorge del Castillo, Hernán Lupu, Germán Díaz; Guillermo Larios, Cristian Penilla y José Ingratti. DT: Federico Urciuoli.

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