Fernando Cabada expuso a Néstor Gorosito y dio detalles inéditos sobre la elección entre Paolo Guerrero y Hernán Barcos

El anterior Gerente General de Alianza Lima reveló que la decisión de que Barcos no siga en el club se sabía desde mitad de 2025. ¿Por qué se eligió a Paolo Guerrero y qué tuvo que ver Néstor Gorosito?

El exGerente General de Alianza Lima, Fernando Cabada, reveló en una entrevista detalles inéditos sobre la elección de la renovación de contrato para Paolo Guerrero y no para Hernán Barcos. Contó que Néstor Gorosito fue parte de la decisión, pero también el plantel profesional del conjunto blanquiazul.

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Cabada contó en una charla con Full Deporte que la decisión de renovar a Guerrero y no a Barcos se dio por consenso entre los directivos, aunque también se tomó en cuenta la opinión del entrenador Néstor Gorosito, antecesor al actual Pablo Guede. ¿Por qué ‘Pipo’? Es que la decisión ya estaba tomada desde mitad de 2025.

Gorosito, ahora, es DT de San Lorenzo (Getty Images).

“Desde inicios del Clausura 2025 en algún momento el director técnico (Néstor Gorosito) menciona que si él tuviera que quedarse con uno de los dos, me dicen que por el estado físico, por la disposición y el liderazgo dentro del camerino, se quedaría con Paolo (Guerrero)“, expuso Cabada.

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Según este directivo, había una clara elección en favor del goleador peruano por sobre el argentino. “Paolo tiene una condición física que corre, rinde, te cubre la cancha (…) Entiendo que hubo algunas situaciones, el área deportiva es la que me plantea la elección y me ponen las razones que hay delante“, dijo.

Además, comentó que en el vestuario había más respaldo para Paolo que para Barcos. Cuando se le consultó sobre esto, el otrora Gerente General, quien dejó su cargo en junio pasado. “Sí, en su mayoría, sí“, respondió, sin tapujos.

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Paolo Guerrero disputa su última temporada profesional y Hernán Barcos ayuda a Sporting Cristal

Si bien la decisión ya estaba tomada, no fue hasta el final del Torneo Clausura 2025 que Alianza Lima decidió comunicarlo. A Paolo Guerrero se le extendió el contrato, algo que quedó confirmado a fin de año, mientras que a Hernán Barcos se le abrió la puerta de salida.

La decisión no fue bien tomada por una buena parte de los hinchas blanquiazules. Hubo muchos cuestionamientos a la gerencia y a los directores deportivos por la elección de Guerrero por sobre Barcos. De hecho, esto se extendió el inicio de la etapa de Pablo Guede, sobre todo, durante el mal momento de este entrenador, quien estuvo envuelto en rumores de salida.

Mientras tanto, Barcos decidió continuar su carrera en el recién ascendido FC Cajamarca, al igual que otros excompañeros que tuvo en Alianza Lima como Ricardo Lagos o Pablo Lavandeira. Al final, el ‘Pirata’ y todos estos exjugador blanquiazules se fueron del equipo cajamarquino por los problemas económicos que tuvo.

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Ahora, Barcos está en Sporting Cristal, que lo contrató para ser su centrodelantero titular en esta segunda parte del 2026. En cinco partidos jugados, contando Liga 1, Copa Sudamericana y Copa de la Liga, ha anotado un gol (ante Bentín Tacna Heroica).

Por su parte, Paolo Guerrero está terminando su carrera profesional. Es un hecho que dejará la actividad a fines de 2026 y su máximo objetivo es el torneo nacional. Ya se consagró ganador del Torneo Apertura. En esta temporada, su aporte ha sido de cuatro goles en 16 partidos, aunque es, sin dudas, el gran referente que tiene Alianza Lima en el plantel.

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