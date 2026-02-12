El único jugador que el hincha de Alianza Lima salvó pese a la eliminación de Copa Libertadores

Alianza Lima quedó fuera de la Copa Libertadores y el golpe fue duro para el pueblo ‘blanquiazul’. La eliminación no solo dejó frustración por el resultado, sino también una ola de críticas hacia el rendimiento colectivo del equipo. Sin embargo, en medio del malestar generalizado, un nombre logró escapar del reproche: Luis Advíncula.

Luis Advíncula jugando en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

En redes sociales, especialmente en Twitter, los hinchas apuntaron contra la mayoría del plantel, pero coincidieron en destacar la actuación del lateral nacional, quien además fue el autor del único gol de los ‘íntimos’ en la serie.

El respaldo total al ‘Rayo’

Los comentarios no tardaron en multiplicarse tras el pitazo final. “Solo Luis Advíncula se salva en este equipo, los demás son unos impresentables”, escribió un usuario. Otro fue más contundente: “El único que jugó este partido sabiendo que tenía el escudo de Alianza Lima en el pecho se llama Luis Advíncula”.

También hubo quienes resaltaron su experiencia internacional: “No fue de zurda, pero Advíncula en Copa te salva”, mientras que algunos incluyeron a otro futbolista en la lista: “Los únicos que se salvan creo que son Advíncula y Ramos”. Aún así, la mayoría de mensajes coincidieron en que el ex Boca Juniors fue el de mejor rendimiento.

Incluso, se recordó su incidencia directa en el marcador: “Advíncula el mejor de la cancha, te dio gol y un penal que falló Guerrero, no Castillo”, además de otro mensaje que resumió el sentir general: “El único que entendió dónde estaba y qué es lo que hacía falta fue Luis Advíncula”.

El refuerzo que estuvo a la altura

Luis Advíncula llegó esta temporada como uno de los fichajes más importantes de Alianza Lima, luego de su extensa y exitosa etapa en Boca Juniors. Su arribo generó gran expectativa por su trayectoria internacional y su experiencia en partidos de alta exigencia.

En una serie donde el equipo quedó en deuda, el ‘Rayo’ fue de los pocos que mostró intensidad, personalidad y compromiso. No solo marcó el único tanto de su equipo en la llave, sino que asumió la responsabilidad en los momentos clave y fue constantemente una vía de ataque por su banda.

DATOS CLAVES

Luis Advíncula anotó el único gol de Alianza Lima en la serie de Copa Libertadores.

El lateral nacional Luis Advíncula generó un penal que fue fallado por Paolo Guerrero.

La hinchada destacó a Luis Advíncula y Ramos como los únicos jugadores con buen rendimiento.

