Federico Girotti confirmó haberse peleado con Pablo Guede: y se quiso ir de Alianza Lima

Una situación polémica terminó pasando en Alianza Lima. Un rumor que se confirmó, mediante los protagonistas: Federico Girotti y Pablo Guede.

El delantero argentino rompió el silencio sobre la interna íntima. Reveló los motivos de su distanciamiento con el técnico, la drástica decisión de dejarlo fuera del clásico ante Universitario y la intervención clave que evitó su salida del club.

Publicidad

Lo que empezó como un rumor de pasillo terminó por confirmarse desde la voz de uno de sus propios protagonistas. Federico Girotti destapó la fuerte crisis que vivió con Pablo Guede dentro del vestuario de Alianza Lima, una tensión que llegó a un punto tan crítico que estuvo a nada de sellar su salida del conjunto blanquiazul.

Federico Girotti celebrando en Cajamarca con Alianza Lima. (Foto: X).

Un choque entre Federico Girotti y Pablo Guede

En declaraciones para el programa Al Volante, el atacante de 27 años admitió de forma transparente que su llegada a La Victoria no fue como la imaginó en un principio:

Publicidad

Titularidad prometida vs. realidad: Girotti confesó que llegó al club esperando adueñarse de la posición, pero se encontró con un escenario totalmente distinto. Diferencias en el campo: Reconoció abiertamente que le costó encajar en la propuesta táctica de Pablo Guede y que, en más de una ocasión, no siguió al pie de la letra las órdenes del estratega.

“Habíamos arrancado bien el año, pero después de ciertas cosas hubo reuniones, peleas y la verdad yo quedé muy relegado. En algunas cosas no le hacía caso, pero bueno, yo creí que estaba para otra cosa”, expresó el ‘9’. Federico Girotti, delantero de Alianza Lima.

El clásico ante Universitario complicó todo

La relación se fracturó por completo en la previa del partido más importante de la temporada. Tras una acalorada discusión durante los entrenamientos de la semana, Guede tomó una medida drástica: borrar a Girotti de la convocatoria para el clásico contra Universitario de Deportes.

Publicidad

Ese castigo fue un golpe durísimo para el atacante, quien sintió que su ciclo en Alianza Lima había llegado a su fin prematuramente y comenzó a gestionar su salida del equipo.

La intervención de los Navarro para aliviar

Cuando el panorama parecía no tener retorno, la dirigencia íntima jugó un papel crucial. Girotti acudió a los Navarro para manifestar su deseo de marcharse, pero los directivos le transmitieron tranquilidad y promovieron una reunión cara a cara entre el jugador y el director técnico.

En esa cumbre, ambas partes hicieron autocrítica y acordaron un “borrón y cuenta nueva”.

Reconocimiento de errores: Tanto el DT como el futbolista aceptaron sus fallos en el manejo de la situación.

Recomposición del grupo: Pactaron reiniciar la relación desde cero en beneficio del plantel.

Publicidad

Hoy en día, el panorama es totalmente distinto. Girotti aseguró que el ambiente es idóneo y renovó sus energías de cara al torneo Clausura: “Ahora todo está muy bien, estoy contento y tranquilo. Tuvimos esa charla y hoy la relación cambió completamente”, sentenció el goleador.

DATOS CLAVE

Federico Girotti reveló una fuerte crisis con Pablo Guede en Alianza Lima.

Pablo Guede excluyó al delantero argentino del clásico contra Universitario de Deportes.

Los Navarro evitaron la salida de Girotti promoviendo una reunión de conciliación.