Héctor Cúper asumió la responsabilidad de la caída de Universitario en Cusco contra Cienciano

Universitario hizo un partido terrible contra Cienciano en el Cusco. Y quien asumió toda la responsabilidad, fue el entrenador: Héctor Cúper.

Universitario sufrió su primer tropiezo en el Torneo Clausura tras caer frente a Cienciano en el complicado escenario del Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En medio del descontento y las severas críticas de la afición crema, el director técnico Héctor Cúper dio la cara en conferencia de prensa y analizó sin rodeos las falencias estratégicas y físicas de su equipo.

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El trayecto a la altura de Cusco siempre representa una prueba de fuego para los equipos de la capital, y esta ocasión no fue la excepción. Universitario saltó al campo con la premisa de sumar de a tres para mantenerse firme en la cima del torneo; sin embargo, se topó con un Cienciano asfixiante que supo explotar las grietas tácticas y el desgaste físico del conjunto visitante desde los primeros minutos de juego.

Cienciano derrotó por 2-0 a Universitario en Cusco. (Foto: X).

La autocrítica inmediata de Héctor Cúper

Lejos de refugiarse en pretextos o culpar arbitrajes, Héctor Cúper afrontó los cuestionamientos con contundencia. El estratega argentino admitió que la planificación inicial sufrió un cortocircuito severo en la ejecución sobre el terreno de juego, lo que terminó otorgándole la iniciativa al cuadro cusqueño.

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“Lo que habíamos pedido era ni bien recuperar la pelota, no teníamos que estar mucho por el centro ya que ahí es donde Cienciano presiona bien. Era jugar rápido por los costados y eso nos costó mucho. La altura es un problema muchas veces. Tuvimos situaciones, pero en el segundo tiempo intentamos mejorar con el balón; el problema estuvo en que nos costó recuperar el balón. Los primeros 20 minutos corrimos mucho y mal”. — Héctor Cúper, director técnico de Universitario.

El cortocircuito táctico dentro de Universitario

Una de las mayores frustraciones expresadas por Cúper radica en la manera en que llegó la apertura del marcador para Cienciano. Según reveló el DT crema, la jugada del primer gol rival había sido advertida previamente en los trabajos de análisis y preparación durante la semana.

“Lo que me da un poco de bronca es que se dio el primer gol como pensamos que se iba a dar”, señaló el entrenador. El plan de Universitario pasaba por salir rápidamente hacia las bandas para eludir el denso bloque central de Cienciano. Al no lograr esa fluidez, el equipo quedó atrapado en zonas de alta presión, provocando pérdidas constantes y obligando a los futbolistas cremas a realizar despliegues físicos desordenados para intentar reconquistar la posesión.

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¿Por qué le ganó Cienciano a Universitario?

Presión central de Cienciano: El rival cerró las vías interiores, obligando a Universitario a cometer imprecisiones en salida.

El rival cerró las vías interiores, obligando a Universitario a cometer imprecisiones en salida. Fallo en los extremos: La ‘U’ no logró abrir la cancha con rapidez por las bandas para oxigenar el juego.

La ‘U’ no logró abrir la cancha con rapidez por las bandas para oxigenar el juego. Factura física en la altura: Correr detrás de la pelota durante los primeros 20 minutos agotó las reservas de energía antes del entretiempo.

Correr detrás de la pelota durante los primeros 20 minutos agotó las reservas de energía antes del entretiempo. Pérdida de lucidez ofensiva: En el complemento faltó la finura necesaria para concretar las pocas opciones de gol generadas.

El impacto físico y el compromiso de no especular

El factor climático y geográfico jugó su partido aparte. Cúper no ocultó que el cansancio acumulado afectó la toma de decisiones y la precisión técnica en el tramo decisivo del encuentro: “Creo que se sintió un poco el cansancio porque nos costaba al correr detrás de ella. Eso pasa factura, sobre todo en el primer tiempo. Después de un desgaste, ahí no estuvimos lo fino que se necesita. No se ha podido y hay que seguir trabajando”.

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Pese al trago amargo y la pérdida del invicto en este torneo corto, el estratega dejó en claro cuál es la filosofía con la que continuará afrontando el campeonato, ratificando la identidad de Universitario como un club obligado a ser protagonista en cualquier plaza.

“Uno nunca juega para empatar y menos en este club. No salió bien y siempre la intención es ser ofensivos, un equipo que piensa en ganar”, concluyó Cúper, enfocándose ya en la pronta recuperación mental y física del plantel de cara a la siguiente jornada del Torneo Clausura.

DATOS CLAVE

Universitario de Deportes perdió su invicto ante Cienciano en el Torneo Clausura.

Héctor Cúper admitió que su equipo corrió mal los primeros 20 minutos.

Estadio Inca Garcilaso fue el escenario de la caída crema en Cusco.