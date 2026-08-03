Jairo Concha todavía no renueva con Universitario y su futuro estaría en el extranjero

Universitario si no se apresura con la renovación de Jairo Concha. Podría perderlo, porque hay un trabajo, para que el jugador pueda emigrar.

Universitario afronta semanas clave de planificación y una de las grandes prioridades de la dirigencia crema es asegurar la continuidad de una de sus principales figuras del mediocampo: Jairo Concha. Sin embargo, la firma definitiva aún no se estampa y el entorno del jugador trabaja en paralelo para definir su próximo destino.

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¿Se queda o emigra? La situación de Jairo Concha

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de MAX, la renovación del mediocampista nacional está cerca de concretarse, pero todavía no está cerrada.

🎙️ @Gustavo_p4 : "No ha llegado ninguna oferta a la U por Jairo Concha. Está cerca, pero no concretada su renovación. La agencia de Concha le está buscando algo afuera".#HablemosDeMAX #universitario



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Si bien existe predisposición en tienda crema para garantizar su permanencia en el club del cual es hincha, la agencia que representa a Concha está buscando activamente opciones en el fútbol del exterior para que el jugador dé el ansiado salto internacional.

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¿Por qué se marcharía Jairo Concha de Universitario?

Sin ofertas sobre la mesa: A las oficinas de Universitario no ha llegado ninguna propuesta formal de parte de algún club extranjero. Intención de renovar: En Ate confían en poder cerrar pronto el nuevo contrato para garantizar que siga vistiendo la camiseta merengue. Trabajo en el extranjero: Su entorno evalúa alternativas afuera, por lo que una oferta formal de última hora podría cambiar el rumbo de las negociaciones.

“Está cerca, pero no concretada su renovación. La agencia de Concha le está buscando algo afuera”, precisó Peralta sobre la actualidad del talentoso volante.

Un pilar fundamental en el mediocampo merengue

Desde su llegada para la temporada 2024, Jairo Concha no tardó en adueñarse de un lugar en la zona de creación del equipo. Su rendimiento, visión de juego y dinamismo fueron determinantes para consolidar el bicampeonato nacional con Universitario.

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Jairo Concha entre continuar o emigrar al extranjero. (Foto: X).

Por ello, la prioridad en la ‘U’ es asegurar su permanencia, aunque son conscientes de que las intenciones del mediocampista de emigrar podrían definir las próximas horas de la negociación.

DATOS CLAVE

Jairo Concha negocia su renovación con Universitario de Deportes, pero aún no está cerrada.

Gustavo Peralta reveló que la agencia del jugador le busca opciones en el extranjero.

Universitario de Deportes no registra ofertas formales del exterior por el volante nacional.