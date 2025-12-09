El cuadro de Alianza Lima está buscando un nuevo delantero para el próximo año. Los victorianos saben que no pueden volver a fallar con la elección de un competidor para el ataque. Ya han traído a un par de jugadores extranjeros que al final no terminaron rindiendo. Por eso, la apuesta ahora parece segura en un joven atacante que podría darles mucho.

Publicidad

Publicidad

Todo está listo para que Hernán Barcos deje el club, esto es algo que se va a dar y no hay vuelta atrás. El único 9 que se quedará en el cuadro de Matute es Paolo Guerrero, así fue como se decidió y por eso están viendo de traer a un nuevo atacante de nivel. Pero en este caso tienen un referente de área de alto nivel, también argentino y con tan solo 26 años de edad.

Federico Girotti es el elegido por lo que se ha dado a conocer por el periodista Gerson Cuba. Al parecer los Navarro tienen como prioridad poder fichar al atacante de Talleres de Córdoba. Pero esto no es una tarea para nada sencilla, más bien genera muchas dudas que se pueda llegar a dar un fichaje de esta envergadura.

Publicidad

Publicidad

Para comenzar, Girotti tiene contrato vigente con el cuadro de Córdoba, un punto en contra. Segundo, su valor de mercado es muy alto, hablamos de 2,2 millones (8,6 millones de soles) según Transfermarkt. Tercero, un préstamo es algo que sería raro, sobre todo teniendo en cuenta que ha venido jugando constantemente.

¿Por qué Federico Girotti vendría al Perú?

Esta es una gran incógnita que todavía no se conoce, lo cierto es que el jugador ahora último en su cuenta de Instagram ha comenzado a seguir al Club Alianza Lima. Esto es algo curioso, pues también tiene a Hernán Barcos como uno de los que ha comenzado a seguir. Así que esto hace pensar que por ahí hay algo arreglado o que tiene algo cerca para darse.

ver también Purga en Alianza Lima: lista de 6 futbolistas que no continuarán la siguiente temporada

Publicidad

Publicidad

Pero eso no es todo, ya que también sigue a Franco Navarro hijo, quien es parte del club. Esto parece sacado de un rompecabezas, pero deja una puerta para la especulación que este futbolista pueda llegar pronto al Perú. Lo que verdaderamente sería romper el mercado. Pues hablamos de un 9 de jerarquía, que en la Liga 1 debería marcar distancia de sus rivales.

Los números de Federico Girotti

Hay que mencionar que el año que ha tenido Federico Girotti no ha sido el mejor este 2025. El atacante no ha hecho muchos goles, eso sí ha jugado gran parte del torneo argentino. Incluso, es importante mencionar que la mitad de sus anotaciones se las hizo justo a Alianza en la Copa Libertadores.

Esta temporada el atacante ha disputado un total de 37 partidos, ha hecho 4 goles y ha dado tan solo 2 asistencias en 2259 minutos.

Publicidad

Publicidad

Datos Claves

Federico Girotti es el principal objetivo de Alianza Lima para reemplazar a Hernán Barcos.

2,2 millones de euros es el valor de mercado del atacante de Talleres de Córdoba.

4 goles marcó el delantero argentino en 37 partidos durante la temporada 2025.

Publicidad