Tras el 3-1 de Alianza Lima ante Zhetysu, así quedó la tabla de posiciones del grupo A del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025

Alianza Lima logró hacer historia en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025, que se disputa en Brasil. Es que este miércoles 10 de diciembre le ganó a Zhetysu VC de Kazajistán y sumó la primera victoria para un equipo peruano en esta competencia. Además, con su éxito, llega a la última fecha con chances de meterse en semifinales.

Fue triunfo 3-1 con parciales de 24-26, 25-21, 25-23 y 26-24 para Alianza Lima ante Zhetysu en el partido del segundo turno disputado en el Arena Pacaembu de Sao Paulo. Así, con dos triunfos, está en el tercer lugar del grupo A de competencia y debe esperar a lo que pase entre Osasco de Brasil y Scandicci de Italia en el último turno.

La victoria del equipo de Facundo Morando le permite llegar a la última fecha del grupo con posibilidades de clasificar a semifinales. Sin embargo, tendrá un duro rival por delante, ya que Scandicci de Italia ha estado en gran forma y es uno de los favoritos al título. En tanto, Osasco se enfrentará a Zhetysu VC en la tercera jornada.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025

Con su triunfo, Alianza Lima quedó tercero con los mismos puntos de Osasco y Scandicci, aunque éstos deben jugar este martes. En tanto, Zhetysu quedó prácticamente sin chances de llegar a semifinales del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025.

POS EQUIPOS PUNTOS PJ SETS GANADOS SETS PERDIDOS 1 Osasco (BRA) 3 1 3 – 2 Scandicci (ITA) 3 1 3 – 3 Alianza Lima (PER) 3 2 3 4 4 Zhetysu VC (KAZ) 0 2 1 6

ver también Alianza Lima debutó con derrota ante el Osasco por el Mundial de Clubes de Vóley

¿Cómo está el grupo B del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025?

El grupo B del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025 parece tener dos claros favoritos a pasar a semifinales. Es que, en la primera fecha, tanto Imoco Volley Conegliano de Italia como Dentil Praia de Brasil ganaron sus partidos por 3-0 ante Orlando Valkyries y Zamalek, respectivamente.

Este martes, por la segunda jornada, Dentil Praia sumó otro 3-0, esta vez ante Orlando, por lo que ya está clasificado a las semifinales del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025, que se disputa en Sao Paulo. Imoco Volley Conegliano se medirá ante Zamalek desde las 17:00 horas local (15:00 horas Lima). Si ganan los italianos, asegurarán su lugar entres los cuatro mejores del torneo.

ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO B

POS EQUIPOS PUNTOS PJ SETS GANADOS SETS PERDIDOS 1 Dentil Praia (BRA) 6 2 6 – 2 Imoco Volley (ITA) 3 1 3 – 3 Orlando Valkyries (EEUU) 0 2 – 6 4 Zamalek (EGY) 0 1 – 3

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025?

Alianza Lima se jugará un partido clave por la última fecha del Grupo A ante Scandicci de Italia. Se jugará este jueves 11 de diciembre desde las 17:00 horas local (15:00 horas Lima).

