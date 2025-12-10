Ricardo Lagos tomó una decisión extrema y ya tendría nuevo club tras confirmar su salida de Alianza Lima

La salida de Ricardo Lagos de Alianza Lima no solo dejó un vacío en la banda izquierda, sino que también abrió la puerta a una decisión extrema por parte del futbolista. El lateral, que no fue renovado para la temporada 2026, ya tendría prácticamente definido su futuro inmediato y su nombre empieza a sonar con mucha fuerza en un club de la capital.

Según el periodista Gerson Cuba, se confirmó que el exlateral blanquiazul podría seguir jugando en Lima tras dejar Alianza: “Ricardo Lagos podría mantenerse en Lima la próxima temporada. Su ciclo en Alianza ha culminado”. Es ahí donde el margen se acorta y estaríamos hablando de Sporting Cristal, Sport Boys y Universitario.

En Sporting Cristal, la prioridad es sumar experiencia y solidez defensiva tras una temporada marcada por irregularidades en esa banda. El perfil de Ricardo Lagos encaja con lo que el club busca: un jugador con recorrido, capacidad para sumarse al ataque y una personalidad competitiva que pueda pelear un puesto desde el día uno.

Por otro lado, Sport Boys también levantó la mano y quiere convencerlo de vestir de rosado. El equipo del Callao está armando un plantel más agresivo y busca referentes que puedan liderar una temporada en la que no quieren volver a sufrir con el descenso. La posible llegada de Lagos sería un golpe mediático tremendo para el cuadro chalaco.

Ricardo Lagos en su tiempo en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿En qué club jugará Ricardo Lagos tras dejar Alianza Lima?

Todo hace indicar que Ricardo Lagos jugará en un cuadro de Lima en la temporada 2026 de la Liga 1 tras dejar Alianza Lima. La información la brindó el periodista Gerson Cuba y las opciones serían Sporting Cristal y Sport Boys y, en menor medida, Universitario.

Aunque Boys y Cristal lo podrían tener entre una de sus prioridades, todo indica que Ricardo Lagos tomará una decisión final en los próximos días. Lo cierto es que su salida de Alianza Lima ya generó un fuerte movimiento en el mercado.

¿Cuánto dinero gana Ricardo Lagos?

Ricardo Lagos ganaba 15 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según la información de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se llevaba 180 mil dólares.

¿Cuánto vale Ricardo Lagos?

Ricardo Lagos vale 350 mil euros, según el último reporte de Transfermarkt. Aunque su mejor cotización fue en la temporada 2021, llegando a costar 600 mil euros.

Datos claves

Ricardo Lagos no fue renovado por Alianza Lima para la temporada 2026.

El periodista Gerson Cuba confirmó que Lagos podría seguir jugando en un club de Lima.

Los clubes de Lima interesados en Ricardo Lagos son Sporting Cristal y Sport Boys.

