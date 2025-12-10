Santiago González no se confía de la victoria ante Cusco FC: “La llave todavía no está cerrada”

Sporting Cristal hizo la primera tarea en los Playoff de la Liga 1, el cuadro del Rímac logró una victoria en casa frente a Cusco FC. Si bien no fue el mejor partido para los ‘celestes’, lograron ponerse adelante en el marcador y por ahora vienen con ventaja para el partido de vuelta de la serie.

El partido se llegó a definir bastante rápido, hablamos que a los 15 minutos se anotó el único tanto del juego. Santiago González recibió un gran pase que lo dejó libre en el área, para lo que soltó un latigazo que terminó sorprendiendo al golero Pedro Díaz. Luego, se presentaron oportunidades para ambos elencos, pero el marcador no se volvió a mover con un 1-0 que pone a los ‘celestes’ por delante.

Resumen del partido:

Justamente el autor de la única conquista de la noche habló con la prensa, dejando en claro que este partido todavía no está terminado, sabe que aun falta un juego más y que no será nada sencillo. Más teniendo en cuenta el cansancio y que ahora tendrán que correr en la altura que es siempre una plaza bastante difícil.

“Hicimos un gran partido. El grupo viene haciendo esfuerzo muy grande. Sacamos un gran resultado, pero la llave todavía no está cerrada. Vamos a ir a cusco a tratar de jugar de la misma manera y tratar de ganar que nos merecemos esto”, comenzó explicando el jugador.

De igual forma, no dejó de mencionar sobre el desgaste que tiene el equipo. Pues vienen jugando las semifinales ante Alianza Lima y ahora les toca el último partido del año para ellos.

“Obviamente que el cansancio se nota, pero nosotros estamos preparados. No es la primera vez que jugamos partidos seguidos. Creo que cuando jugamos copa también jugábamos cada 3 días. Estamos preparados, tenemos un grupo de fisios que nos ayudan para cada partido, así que confiamos mucho en ellos”, sentenció.

¿Cuándo se jugará la vuelta del Cusco FC vs. Sporting Cristal?

Recordemos que se está jugando los Playoff para poder conocer el equipo que jugará la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. El ganador de la serie terminará como Perú 2, mientras que el cuadro que pierda será Perú 3. Así que es muy importante el triunfo que da una ganancia de al menos 3 millones por participar en este certamen continental.

En este caso el partido de vuelta será el día domingo 14 de diciembre desde las 18:00 horas de Perú, el estadio será el Inca Garcilaso de la Vega y la transmisión estará a cargo de L1 Max.

Datos Claves

Santiago González marcó el gol del triunfo 1-0 a los 15 minutos .

marcó el gol del triunfo a los . La revancha será el domingo 14 de diciembre en el Inca Garcilaso de la Vega .

en el . El vencedor asegurará 3 millones y la clasificación como Perú 2 a Libertadores.

