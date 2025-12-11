El fútbol profesional, con su ineludible doble filo, ha vuelto a manifestarse en La Victoria, trayendo consigo la noticia de una emotiva y significativa partida. Alianza Lima ha puesto fin a su vínculo contractual con el personaje que ahora mismo es un protagonista de lujo, una pieza clave en la obtención del histórico bicampeonato de 2021 y 2022, donde muchos lloraron de felicidad.

Alianza Lima se despide de un referente

La información, adelantada por el periodista Marcello Merizalde y ampliamente difundida en plataformas digitales, marca el cierre de un ciclo de cuatro años y 119 encuentros. Durante este tiempo, Ángelo Campos no solo fue el guardián de la portería, sino también un símbolo del sentimiento blanquiazul, un confeso hincha que regresó para ser artífice de la gloria reciente.

Ángelo Campos uno de los porterros históricos de Alianza Lima. (Foto: X).

Esta decisión se enmarca en un profundo proceso de reestructuración en el plantel. Sin embargo, el modo en que se ha gestionado la salida del arquero –sin un anuncio oficial que honre su legado– ha generado un profundo malestar y una ola de tristeza entre la afición. Su figura representaba liderazgo, compromiso e identidad, consolidándose como un referente moderno del club.

Ángelo Campos abandona Alianza Lima

Lamentablemente, el adiós de Campos se suma a las “injusticias” habituales del deporte. A menudo, jugadores que dejan un legado imborrable y marcan una era, ven sus ciclos concluir no con el homenaje merecido, sino bajo la fría planificación directiva o deportiva. Su contribución, traducida en títulos y atajadas cruciales, contrasta con la simple no renovación de su contrato, privándolo de la despedida que merecía un ídolo de su talla.

El impacto emocional se agrava al coincidir con la confirmación de la no renovación de otro pilar reciente: el delantero argentino Hernán Barcos. La ‘separación’ de estos dos líderes, tanto en lo deportivo como en lo afectivo, simboliza el cierre definitivo de una de las etapas más exitosas y queridas de la institución en el último lustro, marcando un quiebre evidente en el equipo.

Alianza Lima toma decisiones potentes

Para el hincha aliancista, la tristeza excede la pérdida de un gran arquero formado en las canteras: es el fin de una era. El legado de entrega, sentimiento por la camiseta y las atajadas decisivas de Campos quedarán grabados en la memoria colectiva. Su partida, con 119 partidos y un bicampeonato a cuestas, subraya la dura verdad del fútbol: si bien la dirigencia prioriza la renovación, el adiós de un referente siempre deja un sabor amargo, un precio emocional inevitable incluso en el éxito.

