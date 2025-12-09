La directiva de Alianza Lima ha puesto en marcha la anunciada “reestructuración” del plantel profesional tras la decepcionante campaña de 2025, la cual culminó con la eliminación en la fase de Playoffs de la Liga 1. El proceso, que muchos han calificado como una purga, busca renovar profundamente la plantilla y tiene como objetivo principal conformar un equipo competitivo capaz de luchar por el título nacional y tener una participación destacada en la próxima Copa Libertadores.

Alianza Lima confirma las bajas para 2026

La información fue precisada durante la noche en el programa deportivo L1 MAX, donde la periodista Ana Lucía Rodríguez detalló los nombres de los futbolistas que ya no entrarían en los planes del club victoriano. En total, son seis jugadores importantes los que dejarán de vestir la camiseta blanquiazul, marcando el fin de un ciclo para varias figuras que incluso levantaron títulos con la institución en años anteriores.

La lista de salidas incluye figuras destacadas y jugadores clave en sus posiciones. Se confirma que el arquero Ángelo Campos y el goleador histórico extranjero Hernán Barcos no continuarán. A ellos se suman los defensas Guillermo Enrique y Ricardo Lagos, además del mediocampista uruguayo Pablo Ceppelini. Finalmente, el delantero Matías Succar también figura en la lista, aunque su salida sería en condición de préstamo a Cienciano del Cusco, en búsqueda de más minutos.

¿Alianza Lima mantendrá algún futbolista el otro año?

La noticia del alejamiento de Campos y Barcos resalta, particularmente, dado su estatus como referentes e ídolos recientes de la afición. El ‘Pirata’ Barcos deja el club tras una exitosa etapa, mientras que la salida de Campos abre un espacio clave bajo los tres palos que la dirigencia deberá cubrir con urgencia. La decisión subraya la determinación del club de cerrar ciclos e iniciar una nueva era con un enfoque renovado.

No obstante, existen dos casos que aún mantienen una puerta abierta para su continuidad. El delantero Alan Cantero se encuentra en análisis, pues la intención del club es renovar su préstamo para la próxima temporada. Asimismo, se busca concretar la permanencia de Pablo Lavandeira mediante una negociación rápida, aprovechando que comparte agente con el fichaje confirmado, Jairo Vélez.

Alianza Lima se mueve en el mercado local

Todo esto es importante mencionar, la salida de estos seis futbolistas, sumada a la confirmación previa del cese de Néstor Gorosito como director técnico, señala el inicio de una profunda renovación en La Victoria. La directiva aliancista se enfoca ahora en la contratación de un nuevo comando técnico y en la incorporación de refuerzos que puedan llenar el vacío dejado por los jugadores salientes y cumplir con las altas expectativas del hincha para la próxima temporada.

DATOS CLAVE