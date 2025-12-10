“No es un secreto que…”: Darwin Machís confesó si firmará o no por Alianza Lima para la temporada 2026

Ahora que Alianza Lima está totalmente enfocado en la planificación de la temporada 2026 y que primero deberán conseguir a un nuevo comando técnico para que lidere el primer equipo, no hay duda alguna de que el nombre de Darwin Machís sigue generando expectativa. En el pasado reciente sonó con fuerza como un fichaje inminente, aunque ahora ya hay más novedades.

Cuando en su momento se hablaba de que efectivamente habían conversaciones muy avanzadas entre la directiva de Alianza Lima y el entorno más cercano de un Darwin Machís que llegó esta temporada a la Universidad Central de Venezuela, ahora resulta que pretende tomarse un tiempo importante para tomar una decisión respecto a su futuro cercano, así que en Matute deberá esperar por ello.

“Ahora mismo tengo opciones de unos cuantos equipos, pero lo más importante es despejar un poco la mente, disfrutar este título con la familia y ya luego veremos en unos días qué es lo que pasa. No es un secreto que hay opciones, pero nos vamos a tomar unos días para decidir bien y ver qué es lo que pasa”; confesó Darwin Machís en una reciente entrevista con ‘El Mundo es un Balón‘.

El gigante de Sudamérica que pelea con Alianza Lima por el fichaje de Darwin Machís

Así como recientemente se tuvieron las declaraciones de Darwin Machís respecto a lo quiere esperar unos días para tomar una decisión sobre su futuro más cercano, teniendo en cuenta que efectivamente hay oferta de Alianza Lima como tal, desde América de Cali también están interesados en su fichaje y podrían complicar las aspiraciones de Matute desde lo económico y de lo deportivo.

“Darwin Machís (32) ya recibió la oferta de Alianza Lima y de América, como se adelantó en exclusiva. El extremo venezolano espera responder a las propuestas esta semana, los dos equipos saben de la situación. No hay nada decidido aún, pero ambos lo tienen como prioridad”; fue la revelación del periodista colombiano Pipe Sierra respecto a las opciones que tiene el atacante venezolano.

Las salidas que Alianza Lima ya confirmó de cara a la temporada 2026

Claramente, en Alianza Lima pretenden fichar a jugadores muy importantes para la temporada 2026 y así volver a pelear por un título nacional. Por lo pronto, las novedades están siendo más de despedidas ya que jugadores como Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini no continuarán en la institución, además de la ya conocida salida de Néstor Gorosito, quien a pesar de tener contrato renovado tuvo que ser cesado de su cargo de entrenador luego de quedar como Perú 4.

DATOS CLAVES

El venezolano Darwin Machís , de 32 años , confirmó que tiene opciones de varios equipos, pero se tomará “unos días” para decidir su futuro.

, de , confirmó que tiene de varios equipos, pero se tomará para decidir su futuro. El periodista Pipe Sierra reveló que Alianza Lima y América de Cali enviaron ofertas a Darwin Machís y esperan su respuesta esta semana.

reveló que y enviaron ofertas a y esperan su respuesta esta semana. Alianza Lima ya confirmó las salidas de los jugadores Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini, además del cese del DT Néstor Gorosito.

