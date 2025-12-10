Universitario de Deportes viene trabajando duro en mantener la base campeona para el año 2026. Pero hay varios jugadores importantes que podría llegar a salir, uno de ellos es Rodrigo Ureña. Parece que el chileno tiene las horas contadas en Ate y que muy pronto se daría su salida del club.

La relación en este momento del chileno con la directiva no es la mejor, esto debido a que el mediocampista desea una renovación. Aumentar su sueldo tras salir tricampeón nacional, pero claro ahorita el conjunto ‘crema’ está cuidando muy bien las finanzas, lo que hace complicado que se pueda pensar en darle un nuevo contrato.

Rodrigo Ureña en Universitario (Foto: Getty).

Esto tiene algo molesto a Rodrigo Ureña, que estaría pensando en dejar el club y justo llega Millonarios para poder facilitar su salida. El cuadro Colombiano ve con muy buenos ojos contratar al chileno de 32 años, que viene teniendo un buen rendimiento en la cancha. Así que están analizando detalladamente poder presentar su primera gran oferta.

El periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales pudo dar a conocer más sobre este fichaje. Pues según han analizado en el país cafetalero, el chileno es de las mejores opciones para el puesto en la medular. Por eso están viendo de poder llegar a contratarlo.

“Tal como informamos la semana pasada, Millonarios de Colombia analizaba a Rodrigo Ureña y hoy ha decidido dar un paso adelante por el volante. El club de Bogotá tiene como Director Deportivo a Ariel Michaloutsos, quien conoce a la perfección al chileno, pues fue él quien lo recomendó en su momento para que llegue al Perú. Ya se informó a Universitario del interés y, en los próximos días, podría presentarse una propuesta formal respecto a la cláusula de salida”, expuso el comunicador.

¿Quién sería el reemplazo de Rodrigo Ureña?

En caso el nacido en Conchalí decida dejar el club, Universitario de Deportes no necesita hacer una búsqueda para un reemplazo. Pues ya lo tiene en el plantel el futbolista que tomará el lugar como titular para lo que será la temporada 2026. Por lo que en ese caso pueden llegar a estar bastante tranquilos los ‘cremas’.

Se trata de Jesús Castillo, quien la temporada pasada llegó a mitad de año y se acopló bastante bien al equipo. Con su experiencia en el fútbol de Portugal consiguió hacerse un lugar, si bien el chileno normalmente es el titular, cada que le tocó entrar al exGil Vicente lo hizo con mucha clase y calidad. Sabiendo cortar bien, pero también consiguiendo una salida limpia, así como pases de media y larga distancia.

Datos Claves

Rodrigo Ureña interesa a Millonarios, que presentaría una oferta formal por su cláusula de salida.

Ariel Michaloutsos, director deportivo del club colombiano, impulsa el fichaje del volante chileno.

Jesús Castillo se perfila como el reemplazo titular en Universitario para la temporada 2026.

