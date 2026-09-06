El fuerte reclamo del DT de Comerciantes Unidos por el pisotón de Álex Valera: “Casi le parten la pierna”

Cheché Hernández reclamó en conferencia de prensa por la fuerte acción de Valera contra Alexis Cossio, El VAR no llamó a Michael Espinoza, pero pudo haber sido expulsión.

José Eugenio Cheché Hernández, entrenador de Comerciantes Unidos, se mostró crítico del arbitraje de Michael Espinoza en el empate 2-2 ante Universitario de Deportes este sábado en el Estadio Monumental. Si bien evitó hacer algún tipo de crítica en específico, sí coincidió con los periodistas en que la actuación del juez no fue buena.

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La actuación del árbitro Michael Espinoza junto al VAR Lenin Montalbán ha quedado en el ojo de la tormenta por varias situaciones en el partido entre Universitario y Comerciantes Unidos. Cheché Hernández mencionó una jugada puntual, que pudo cambiar el destino del partido.

Sobre el final del primer tiempo, poco después del gol de Jhon Jairo Sánchez para el 1-0 de Comerciantes Unidos, el VAR revisó un pisotón de Álex Valera sobre Alexis Cossio que Michael Espinoza ignoró, pese a estar casi de frente a la jugada. Al final, no hubo llamado a revisión de pantalla y se fueron todos al entretiempo.

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En la conferencia de prensa posterior al partido, luego de evitar críticas para el arbitraje, Cheché Hernández sí apuntó contra esta jugada polémica donde pidió una sanción para Álex Valera. “Vi una falta alevosa contra Cossio, casi le parten la pierna. Y era sanción, indudablemente una sanción tremenda que tenía que llevarse ese jugador“, dijo.

“No voy a caer en la tentación de hablar mal del arbitraje. Ya de por sí esa pregunta tiene connotaciones y dudas que causaron malestar en el lado nuestro porque hay unas faltas que no”, había dicho antes para evitar cuestionamientos a la actuación de Espinoza y Montalbán.

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Cheché Hernández valoró el punto y la actuación de Comerciantes Unidos

Pese a estas polémicas arbitrales, el entrenador colombiano de 70 años destacó todo lo bueno que hizo su equipo para llevarse, al menos, el empate ante Universitario en el Monumental.

“En la sencillez y en la humildad. Vinimos a enfrentar a un gran rival, pero al mismo tiempo con un irrespeto para encarar y poner sus condiciones en un primer tiempo que es brillante. Ya en el segundo tiempo ellos adelantan líneas y a nosotros ya nos quedamos un poco sin aire y sin ese manejo“, resumió.

Y cerró: “Igual que todos porque al fin y al cabo es un punto, no me suma más de un punto. Hemos perdidos partidos que no debíamos haber perdido. Ese es un proceso que hemos ido acelerando, se ha ido sincronizando, todavía faltan muchas cosas, conceptos, pero orgulloso porque pusieron más que la parte táctica“.

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