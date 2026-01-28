Tras su salida de Alianza Lima, Hernán Barcos rompió su silencio y habló con mesura sobre uno de los momentos más sensibles de su carrera reciente, dejando un mensaje de respeto hacia el club y, sobre todo, hacia el hincha blanquiazul.

“No quiero entrar en detalles de lo que pasó, pero sí quiero decir que yo soy un profesional, nunca tuve una falta de nada y estoy tranquilo en paz con todo lo que hice, por eso el hincha me respeta y valora”, expresó Barcos, dejando entrever que su conciencia está limpia pese a las decisiones dirigenciales.

El ‘Pirata’ también reconoció que su salida puede generar debate, pero prefirió no asumir un rol de juez ni alimentar interpretaciones que puedan generar más ruido alrededor de un vínculo que considera especial, más en el actual contexto sobre Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

“Mi salida puede ser justa o no, yo no soy quién para juzgar. No quiero entrar en detalles de lo que pasó o no pasó”, agregó, manteniendo un tono elegante y sin confrontaciones. Las palabras de Barcos fueron bien recibidas por los hinchas, que lo siguen considerando una figura histórica del club, no solo por sus goles, sino por su liderazgo en los momentos más difíciles de Alianza Lima.

Hernán Barcos festejando un gol con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Las palabras de Barcos sobre su salida de Alianza

Hernán Barcos, ídolo moderno en Matute, evitó entrar en polémicas y fue claro al remarcar su postura personal frente a la forma en que se dio su salida de Alianza Lima, luego de varias temporadas siendo referente dentro y fuera de la cancha.

Así, el delantero se va de Matute sin escándalos, sin reproches públicos y con una imagen intacta, confirmando que su legado en Alianza trasciende lo deportivo y se sostiene en el respeto mutuo con la institución y su gente.

¿Qué edad tiene Hernán Barcos?

Hernán Barcos tiene 41 años actualmente en el 2026. El delantero argentino, además, cuenta con contrato hasta diciembre, por lo que jugará hasta con 42 años, si es que no decide renovar una temporada más.

¿En qué club juega Hernán Barcos?

Hernán Barcos juega en FC Cajamarca en la temporada 2026. Firmando por el recién ascendido a la Liga 1 de Perú, el delantero llegó tras terminar su vínculo con Alianza Lima.

Datos claves

Hernán Barcos confirmó su salida de Alianza Lima tras varias temporadas como referente blanquiazul.

El delantero afirmó haber mantenido una conducta profesional sin registrar faltas durante su estancia.

La salida del ‘Pirata’ ocurrió bajo decisiones dirigenciales sin generar reproches públicos ni escándalos.

