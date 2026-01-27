Alianza Lima no quiso esperar más y tomó una decisión contundente tras la salida de Carlos Zambrano, apostando por el futuro inmediato del club con la promoción de un juvenil que ya empieza a generar expectativa en Matute.

Se trata de Jussepi García, defensor zurdo de apenas 18 años, quien dejó la reserva y fue integrado de manera oficial a los entrenamientos del primer equipo íntimo, en medio de la reestructuración defensiva que vive el plantel blanquiazul.

El canterano llega en un momento clave, luego de que Zambrano quedara fuera del proyecto, lo que obligó al comando técnico de Pablo Guede a acelerar procesos internos para cubrir espacios sin recurrir de inmediato al mercado.

García no es un nombre desconocido en menores: durante el 2025 disputó 22 partidos en la Liga 3, donde mostró solidez, buena salida por izquierda y personalidad para jugar bajo presión.

Jussepi García, defensa de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Alianza encontró al reemplazo de Zambrano

Alianza Lima promovió a Juseppi García y jugaría como defensa en reemplazo del saliente Carlos Zambrano. Además, recientemente fue sparring de la Selección Peruana, experiencia que lo acercó al alto nivel y reforzó su perfil como una de las promesas defensivas más interesantes del club.

Aunque todavía no ha debutado en la Liga 1, su inclusión en el primer equipo marca un mensaje claro de Alianza Lima: confiar en su cantera para responder en los momentos más difíciles y construir su nuevo proyecto desde adentro.

Jussepi García, defensa de Alianza Lima, jugando en las menores de la Selección Peruana. (Foto: FPF)

Una mujer denunció por agresión sexual a Zambrano, Peña y Trauco

Una chica argentina de 22 años denunció que fue víctima de agresión sexual por parte de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, jugadores de Alianza Lima. Los hechos, según la denuncia, ocurrieron el pasado domingo 18 de enero en una de las habitaciones del Hyatt Centric Montevideo.

La postura de Alianza tras la denuncia de agresión sexual contra Zambrano, Peña y Trauco

Alianza Lima tomó una decisión sobre Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco luego de conocerse que hay una denuncia por agresión sexual en su contra: separó a los tres jugadores de manera indefinida.

Datos claves

Jussepi García, de 18 años, se integra oficialmente al primer equipo de Alianza Lima.

El defensa disputó 22 partidos en la Liga 3 durante la temporada 2025.

Carlos Zambrano quedó fuera del proyecto, dejando su vacante al juvenil promovido por Guede.

