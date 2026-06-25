Alianza Lima podría estar en un momento alerta por la salida de Renzo Garcés. Gremio lo buscaría nuevamente, y pagaría una verdadera fortuna.

El mercado de pases sudamericano se enciende con una noticia que sacude las oficinas de Matute. Grêmio de Porto Alegre ha reactivado su firme interés por Renzo Garcés, el zaguero central de 30 años y actual capitán indiscutible de Alianza Lima.

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Grêmio busca nuevamente a Renzo Garcés

La información fue revelada por el periodista Horacio Zimmermann a través de su reciente programa Doble Punta. Según el comunicador, el gigante del Brasileirão volvió a poner la mira en el defensor íntimo tras un seguimiento que parecía enfriado.

Grêmio quisiera tener a Renzo Garcés. (Foto: X).

Es importante recordar que antes ya existió un supuesto interés por parte del club brasileño hacia el jugador. Sin embargo, en aquel momento los acercamientos iniciales fueron preliminares y la situación no pasó a mayores en el mercado de pases.

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El detonante de la Selección Peruana y su millonario precio

El panorama cambió drásticamente tras la reciente Fecha FIFA, donde Garcés tuvo una actuación consagratoria con la Selección Peruana. El zaguero central no solo mostró un nivel superlativo en defensa, sino que además se vistió de goleador al anotar un tanto clave.

Este brillante rendimiento internacional reactivó las alarmas en Porto Alegre y convenció a la directiva de Grêmio de hacer un esfuerzo económico. Para sacarlo de Alianza Lima, el cuadro tricolor tendrá que desembolsar una verdadera fortuna debido a su blindaje contractual.

Actualmente, el zaguero está cotizado en 1,3 millones de euros en el mercado internacional, el valor más alto de su carrera. Además, Garcés mantiene un contrato vigente con Alianza Lima hasta finales de 2028, lo que obliga a Grêmio a pagar una millonaria cifra si quiere romper el vínculo.

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La obligación de Alianza Lima en el mercado de pases

Ante este fuerte escenario, la dirigencia blanquiazul se encuentra en una posición sumamente complicada de cara a los objetivos de la temporada. Perder a su líder defensivo y portador de la cinta de capitán significaría un golpe durísimo para la estructura del primer equipo.

Por esta razón, Alianza Lima debería salir obligatoriamente al mercado internacional para tapar una eventual salida de Renzo Garcés. La directiva íntima tendrá que utilizar parte de ese millonario ingreso para buscar un sustituto de jerarquía que mantenga la solidez en el fondo.

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