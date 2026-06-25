Alianza Lima suma un refuerzo fundamental para Pablo Guede. Quien con este fichaje, mejorará su plan de salir campeón, al final de temporada.

Alianza Lima vive un momento de total felicidad deportiva tras coronarse ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Sin embargo, el director técnico Pablo Guede sabe perfectamente que en el fútbol peruano no hay espacio para la relajación si se quiere evitar la definición de los play-offs a fin de año.

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Por esta razón, el estratega argentino sorprendió a todos en el entorno íntimo al sumar un inesperado refuerzo de último momento. No se trata de un futbolista para el terreno de juego, sino de una incorporación estratégica para potenciar los trabajos de su comando técnico de cara al Torneo Clausura.

Pablo Guede sumo refuerzo en Alianza Lima. (Foto: X).

Alianza Lima sigue reforzándose

La noticia fue revelada en exclusiva por el periodista José Varela durante la emisión del programa Modo Fútbol. Según el comunicador, el exfutbolista argentino Mauro Javier Potenzoni se integrará de inmediato a las labores en el complejo deportivo de Matute.

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Esta decisión del técnico busca blindar la estructura deportiva del primer equipo. El movimiento llega justo después de confirmarse que la junta de acreedores del club victoriano mantendrá el respaldo absoluto al proceso que lidera Guede en el banco blanquiazul.

La zaga de Alianza Lima mejorará

Mauro Javier Potenzoni cuenta con una extensa y respetada trayectoria como defensor central en el fútbol de ascenso de su país, vistiendo camisetas de clubes históricos como San Telmo y Berazategui. Su llegada a La Victoria responde a un pedido expreso de Guede, fundamentado en una relación de máxima confianza táctica y personal.

Ambos profesionales se conocen a la perfección desde la década de los 90, cuando compartieron vestuario en el plantel principal de Deportivo Español. Aquella vieja complicidad y el entendimiento mutuo serán claves para afrontar la segunda mitad de la temporada 2026.

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EXCLUSIVA.

Alianza Lima sí se refuerza.

Mauro Javier Potenzoni se suma al cuerpo técnico de Pablo Guede. pic.twitter.com/agaul1rbv7 — José Varela (@theatharis) June 25, 2026

El plan maestro para ganar el Clausura

El principal objetivo con la incorporación de Potenzoni será inyectar una mayor solidez defensiva al plantel aliancista. Su experiencia como zaguero aportará nuevas variantes y herramientas tácticas a la última línea del equipo, un factor que resulta vital para afrontar las siempre exigentes salidas a la altura que depara el fixture del Clausura.

Con el regreso confirmado del volante Cristian Neira y este nuevo refuerzo en la pizarra, Alianza Lima cierra filas. El comando técnico enfoca todas sus energías en potenciar los trabajos de pretemporada para alcanzar el ansiado título nacional de forma directa.

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