Se acabó la historia entre Racing Club y Gustavo Costas por malos resultados. El cuadro argentino tomó esta dura decisión y cortó el vínculo con el exentrenador de Alianza Lima. Quien este año ha registrado un semestre bastante negativo que han hecho insostenible que pueda quedarse en el puesto.

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La decisión terminó siendo tomada por Diego Milito y Sebastián Saja. Los directivos de la ‘Academia’ tuvieron un análisis de la situación del club. Determinante que no había forma que puedan seguir juntos tras un mal campeonato argentino, junto a malos resultados en la Copa Sudamericana.

Gustavo Costas en Racing Club (Foto: Getty).

El periodista Germán García Grova anunció en sus redes sociales que ya hubo una comunicación entre la directiva y el entrenador. Por lo que el popular ‘Costitas’ deja el cargo a pesar de haber logrado la Copa Sudamericana en el 2024 y la Recopa en el 2025.

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¿Gustavo Costas llegará a Alianza Lima?

Esto es algo que está fuera de discusión, debido a que Pablo Guede se encuentra muy bien valorado por el club. Pese a quedar fuera en primera ronda de la Copa Libertadores, esto le sirvió al equipo para poder pelear por la Liga 1 en donde estarán muy bien enfocados.

Hoy el cuadro ‘Blanquiazul’ podría ser ganador del Torneo Apertura frente a Los Chankas. Por lo que es muy difícil que el argentino deje el cargo, así que se mantiene en el puesto al menos hasta el final del año.

Pablo Guede, DT de Alianza Lima (Foto: Liga 1).

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Gustavo Costas y su paso por Alianza Lima

Gustavo Costas ha tenido varias etapas en el cuadro de Alianza Lima. La primera terminó siendo la más exitosa de todas, debido a que llegó en abril del 2003 y consiguió alzar un total de 2 títulos tras ganar ese año y también en el 2004. Siendo Bicampeón con los ‘blanquiazules’.

Después llegaría el 2009 cuando volvió al club, pero no terminó de irle muy bien como se podría esperar. Eso sí, se mantuvo en el puesto hasta mediados del 2011 antes de dejar el cargo tras 114 partidos con los ‘íntimos’.

Datos Claves

El entrenador Gustavo Costas fue destituido de Racing Club por sus recientes malos resultados.

fue destituido de Racing Club por sus recientes malos resultados. El estratega conquistó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025 con Racing Club.

y la Recopa 2025 con Racing Club. Con Alianza Lima, dirigió 114 partidos entre 2009 y 2011 y fue bicampeón nacional en 2003 y 2004.