Dónde ver EN VIVO la inauguración del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

El Estadio Azteca albergará la ceremonia de apertura del Mundial 2026, con un espectáculo cultural previo al duelo entre México y Sudáfrica.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 está por llegar a su fin y México será el escenario del inicio de la máxima cita del fútbol. El duelo inaugural se disputará en el renovado Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca, recinto que marcará un hito al convertirse en el primero en albergar tres aperturas de una Copa del Mundo.

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De acuerdo con la FIFA, la ceremonia previa al partido combinará música, arte y tradiciones representativas de la cultura mexicana. Tras el espectáculo, México y Sudáfrica serán los encargados de poner en marcha oficialmente un torneo que promete ser el más grande en la historia de los Mundiales.

¿Dónde ver EN VIVO la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia de apertura del Mundial 2026 podrá seguirse en diversos canales de televisión y plataformas de streaming alrededor del mundo, dependiendo de los derechos de transmisión en cada país.

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En Latinoamérica, la ceremonia podrá verse a través de plataformas de streaming como Disney+ Premium y DGO, con cobertura para países como Perú, Colombia, Ecuador, Argentina y Uruguay. Cabe resaltar que, en nuestro país, el contenido también estará disponible por señal abierta a través de América TV (canal 4). Por su parte, en México también será transmitida por señal abierta, además de estar disponible en TUDN y ViX.

En Estados Unidos, la ceremonia de apertura y el encuentro inaugural podrán verse por Fox Sports para la audiencia de habla inglesa y por Telemundo para el público hispanohablante. Asimismo, la transmisión estará disponible mediante servicios de streaming como Peacock.

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

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¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia de apertura del Mundial comenzará a las 11:30 horas según el horario de la Ciudad de México, es decir, una hora y media antes del inicio del encuentro inaugural. En distintos países de Latinoamérica, el evento podrá seguirse en los siguientes horarios aproximados:

Perú, Colombia y Ecuador: 12:30 horas

Argentina y Uruguay: 14:30 horas

Estados Unidos (hora del Este): 13:30 horas

La ceremonia tiene previsto durar cerca de 90 minutos. Además, las puertas del estadio se abrirán con anticipación para que los aficionados puedan disfrutar de diversas actividades y experiencias organizadas antes del inicio del espectáculo.

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